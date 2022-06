Ben je klaar met het werken in een traditioneel bedrijf en ben je benieuwd naar een structuur gebaseerd op zelforganisatie? Solliciteer dan nu. We hebben ook een award gewonnen voor onze organisatiestructuur.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

De Consumentenbond is er om structurele en zichtbare verbeteringen voor alle consumenten te realiseren. En om onze leden meer persoonlijke, directe en terugkerende waarde te bieden.

Vanuit je rol als Marketing Automation Specialist ben je verantwoordelijk voor het technisch ontwikkelen en optimaliseren van bestaande of nieuwe marketingcampagnes met de Salesforce Marketing Cloud.

Je zet je kennis en analysekracht op een vernieuwende wijze optimaal in om van wilde ideeën tot praktische oplossingen te komen. Je begrijpt snel hoe processen in elkaar zitten en begrijpt de samenhang van zaken. Je hebt de kracht om mensen en middelen met elkaar te verbinden. En je houdt jezelf en anderen aan de gemaakte afspraken. Je voelt goed aan wat juist is om te doen, vormt een oordeel en je durft beslissingen te nemen. Je houdt je onder andere bezig met het:

Beschikbaar maken van data in Salesforce Marketing Cloud vanuit verschillende bronsystemen.

Maken van data extensies en data selecties binnen Salesforce Marketing Cloud door middel van SQL en Automation Studio.

Zorgen dat met behulp van AMPscript en SSJS we onze klanten nóg persoonlijker kunnen benaderen.

Verder optimaliseren van onze verschillende nieuwsbrieven email templates.

Technisch uitdenken, realiseren en beheren van campagnes binnen Salesforce Marketing Cloud.

Adviseren over en testen van journeys, automations en andere processen.

Optreden als aanspreekpunt en vraagbaak op het gebied van Salesforce Marketing Cloud.

Met wie je gaat samenwerken

Je thuisbasis is het gilde Data & Inzicht.

Bij de Consumentenbond werken we in een dynamische, wendbare organisatiestructuur. Dat betekent onder meer dat we geen managementlagen kennen, geen afdelingen en geen functies. We werken in cirkels en met rollen vanuit een hiërarchie van doelen. Alle rollen in een cirkel dragen bij aan het kerndoel van de cirkel. Het kerndoel van de cirkel draagt weer bij aan het kerndoel van de bovenliggende cirkel. Je kunt rollen op je nemen in verschillende cirkels en meerdere rollen hebben in dezelfde cirkel.

Door jouw samenwerking met anderen, bereik je gemeenschappelijke doelen. Je werkt onder andere samen met communicatiemanagers, emailmarketeers, data- en webanalisten, technische en functionele systeembeheerders, data-engineers en natuurlijk een collega marketing automation specialist.

Wie we zoeken

Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactief handelen belangrijk zijn. Je maakt zakelijke doelen bespreekbaar en communiceert op een krachtige wijze. Je blijft in contact en verzamelt op die manier relevante informatie die nodig is om doelen te behalen. Je benadert problemen door het scheiden van hoofd- en bijzaken en trekt gegronde conclusies. Je communiceert van nature vrij en procesmatig. Je hebt vernieuwende ideeën en je kunt objectief en rationeel met anderen omgaan.

De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven.

Ondernemend

Je werkt doelgericht op basis van data- en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie.

Samenwerkend

Je betrekt de juiste mensen en werkt gericht samen aan het kerndoel.

Eerlijk

Je communiceert open over je bijdrage aan de kerndoelen en de voortgang van je projecten.

Het volgende breng je mee:

Je hebt een technische of andere relevante studie afgerond (Bachelor of Master).

Je hebt minimaal 3 jaar hands-on-ervaring met de Salesforce Marketing Cloud of een vergelijkbare oplossing. Het is een pré als je ook ervaring hebt met de Service Cloud.

Je hebt kennis van relationele databases en datamodellen.

Ervaring met HTML, CSS, SQL en AMPscript. Het is een pre als je ook ervaring hebt met SSJS en de Marketing Cloud API (SOAP/REST).

Kennis is belangrijk voor je, je werkt van nature gestructureerd en bent de onderzoeker die alle details wil weten en boven water kan halen.

Je zoekt de samenwerking op om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Je bent gericht op het creëren van nieuwe oplossingen.

Je houdt vol tot het doel bereikt is, je bent resultaatgericht, daadkrachtig en besluitvaardig.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en consumenten te ondersteunen.

De organisatiestructuur is opgebouwd uit zelforganiserende teams (cirkels) verdeeld in diverse vakgebieden (gildes). Vanuit je rol binnen je vakgebied draag je bij aan de organisatiebrede doelstellingen of specifiek aan een (propositie)team. Zowel de gildes als de teams zijn zelforganiserend en kennen geen traditionele managementstructuur.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en continu bezig is om te verbeteren met de feedback naar elkaar en de feedback van buiten het bedrijf.

De kans je vakmanschap in te zetten, je kennis en ervaring te verbreden door training en opleiding en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Een salaris dat kan oplopen tot €5.422 bruto per maand bij een fulltime-dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Contactpersoon

Zoek je naar aanvullende informatie over deze functie? Of wil je meer weten over het werken op basis van spanningen, actualiteiten en zelforganisatie? Neem dan contact op met Henk de Torbal, routebepaler gilde Data & Inzicht, telefoonnummer 06 - 24 09 55 74. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt.

Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mens & Werk, telefoonnummer (070) 445 4481 of (070) 445 4539.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Maar zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online, dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten.

We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

solliciteer nu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.