Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Je handelt via verschillende kanalen (telefoon, e-mail en chat) vragen van klanten af en stelt daarbij altijd de klant centraal. Denk hierbij aan vragen over het lidmaatschap, problemen rond het gebruik van de website, onze Energievergelijker, marketingacties en de Consumentenbond in het algemeen.

Je zorgt voor een correcte en volledige verwerking van klantcontacten en klantgegevens in ons klantenbeheersysteem.

Je signaleert tijdig knelpunten in je werk en komt met initiatieven om de kwaliteit te verbeteren.

Je geeft proactief klantsignalen door aan collega's, zodat die mogelijk actie kunnen ondernemen.

Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen ten aanzien van werkstromen zoals telefoon, e-mail, chat, data-entry en post.

Dit ben jij

Omdat jij supernieuwsgierig bent en oprecht geïnteresseerd wil je graag weten waarom de klant zijn lidmaatschap wil opzeggen. Door goed te luisteren en vragen te stellen achterhaal jij wat destijds de motivatie was om een lidmaatschap aan te gaan. In hoeverre heeft de klant gevonden in het lidmaatschap dat hij destijds zocht? Is de behoefte inmiddels veranderd? Kan de Consumentenbond nog helpen bij de invulling van deze behoeften? Zo ja, lukt het jou om het lidmaatschap te behouden?

Wanneer iemand jou belt die nog geen lid is achterhaal je kort de behoefte en bied je een passende (betaalde of onbetaalde) dienst van de Consumentenbond aan.

Tijdens ons jaarlijkse zorgseizoen (medio november tot en met medio februari) beantwoord je vragen over de zorgververzekeringen, die onze Zorgvergelijker adviseert aan de klant en je geeft advies waar de klant op moet letten. Je beantwoordt vragen van klanten over de Zorgvergelijker en helpt ze wanneer ze bijvoorbeeld problemen ervaren met het gebruik van deze vergelijker.

Dit heb en kun jij

Je houdt ervan om een steengoede service te verlenen.

Je bent iemand die graag en goed luistert, die oprecht geïnteresseerd is in mensen en nieuwsgierig naar hun beweegredenen is.

Je bent een makkelijke prater, die graag authentieke en persoonlijke gesprekken voert.

Je denkt graag mee met de klant en je wordt blij van het helpen van mensen.

Je hebt minimaal een mbo-diploma of je hebt minstens 3 jaar aantoonbare en relevante werkervaring op mbo-niveau.

Je bent, specifiek voor het zorgseizoen in het bezit van een geldig diploma van Wft Zorg of Wft Schade Particulier of Zakelijk of je bent bereid om het Wft Zorg-diploma te behalen (in de ‘baas’ zijn tijd en op kosten van de ‘baas’).

Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands.

Je hebt bewezen computervaardigheden.

Je bent collegiaal en voelt je medeverantwoordelijk voor de teamresultaten.

Je bent op maandag en vrijdag beschikbaar. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar in een rooster van 9.00 tot 18.00 uur.

Je bent bereid extra te werken op drukke momenten.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een veelzijdige baan bij een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op 1 zet.

Hele goede werksfeer met de tofste collega’s.

Een hybride werkomgeving met flexplekken, waarbij het mogelijk is om 50% thuis te werken.

Een uitgebreide en intensieve training bij start.

Riante reiskostenvergoeding of je nu met de fiets, scooter, auto of het OV komt!

Salaris tussen de € 13,99 en € 16,00 per uur.

Werken in een flexibel rooster van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00. Weekenden lekker vrij!

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met onze samenwerkingspartner Timing op telefoonnummer 088-506 30 87 of via consumentenbond.denhaag@timing.nl. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mens & Werk, telefoonnummer (070)-445 45 39.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Je kunt via deze link reageren. Staat de vacature niet meer online, dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Het uitwerken van een casus is onderdeel van de procedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb je 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.