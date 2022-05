Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Je assisteert bij projecten over uiteenlopende onderwerpen. Je helpt bij het aanvullen en up-to-date houden van de online test- en andere informatie. Daarbij hoort het verwerken van data voor de updates van online vergelijkers, voor bijvoorbeeld schadeverzekeringen. Ook ondersteun je collega’s bij het uitvoeren van diverse onderzoeken en het publiceren daarover. En schrijf je af en toe een kort bericht voor onze website.

Met wie je gaat samenwerken?

Je werkt vanuit het gilde Content, voor het team dat zich bezig houdt met geldzaken & consumentenrecht. Dit is je basisteam. Een gedreven team van collega’s met elk hun eigen specialiteit dat samen zorgt voor content over wat consumenten móeten weten om beter en slimmer te consumeren. Deze content wordt geproduceerd voor de website en voor overige publicaties van de Consumentenbond.

Wie zoeken we?

Een zelfstarter! Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en pro-activiteit belangrijk zijn. De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven:

Ondernemend: Je werkt doelgericht op basis van data en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie.

Samenwerkend: Je betrekt de juiste mensen en werkt gericht samen aan het kerndoel.

Eerlijk: Je communiceert open over je bijdrage aan de kerndoelen en de voortgang van je projecten.



Je brengt het volgende mee:

Je vindt het leuk en uitdagend om onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante consumenteninformatie.

Je hebt goede coördinerende en communicatieve vaardigheden.

Je bent analytisch, proactief en denkt probleemoplossend.

Je bent accuraat en kunt goed plannen.



Functie-eisen:

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.

Je hebt kennis van of affiniteit met financiële producten.

In het bezit van het diploma Wft Schadeverzekeringen of bent bereid dit te halen.

Je kunt heel goed overweg met Excel.

Je hebt ervaring met een CMS, het liefst Bloomreach Experience (voorheen Hippo).

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

De organisatiestructuur is opgebouwd uit zelforganiserende teams (cirkels) verdeeld in diverse vakgebieden (gildes). Vanuit je rol binnen jouw vakgebied lever je een bijdrage aan de organisatie breed of specifiek aan een propositieteam. Zowel de gildes als de teams zijn zelforganiserend en kennen geen traditionele management structuur.

Wat bieden wij?

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Een salaris dat ligt tussen minimaal €2243 en maximaal €3971 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van het aantal jaar relevante werkervaring.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Barbara van der Est, routebepaler contentcirkel Geldzaken & Recht, telefoonnummer (070) 445 4315. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mens & Werk, telefoonnummer (070) 445 4481/4539.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Maar zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Vul onderstaand formulier in en upload je brief en cv.

Solliciteer nu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.