Projectmedewerker / Marktverkenner (32 uur)

Dit ga je doen

Je ondersteunt onderzoekers bij het uitvoeren van diverse productonderzoeken, variërend van blenders en elektrische fietsen tot warmtepompen:

Je zet op de website welke producten er getest gaan worden.

Je helpt de onderzoeker bij het aanvullen en up-to-date houden van de (online)testinformatie. Daarbij hoort het verwerken van data in Excel voor de maandelijkse updates van enkele online productvergelijkers, het werken in onze datasystemen en CMS.

Je schrijft korte berichten of past bestaande content aan voor onze website.

Je zoekt marktinformatie over verschillende productgroepen: door je online te oriënteren, door met fabrikanten contact op te nemen, in de winkels te gaan kijken en beschikbare verkoopdata te analyseren.

Je plaatst beeld bij de producten op onze website, en regelt beeld daar waar het ons aan eigen beeld ontbreekt.

Je verstuurt vragenlijsten naar fabrikanten en neemt contact met hen op voor informatie over hun aanbod en verwerkt deze informatie in een overzicht.

Je ondersteunt bij het verwerken van de juiste prijzen van producten.

Met wie je gaat samenwerken

Je werkt vanuit het gilde Content voor het team Productonderzoek. Dit is je basisteam. Een gedreven team van collega’s met elk hun eigen specialiteit dat samen zorgt voor content over wat consumenten móeten weten om beter en slimmer te consumeren. Deze content wordt geproduceerd voor de website en voor overige publicaties van de Consumentenbond

Dit ben jij

Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn.

Je werkt doelgericht op basis van data en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie.

Je betrekt de juiste mensen en werkt gericht samen aan het kerndoel.

Je communiceert open over je bijdrage aan de kerndoelen en de voortgang van je projecten.

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, ook in het Engels.

Je gebruikt een onderzoekende dialoog om de essentiële feiten en benodigde kennis te verzamelen.

Je stelt vanuit feitenkennis en grondig onderzochte argumenten verdiepende vragen om de ander werkelijk te begrijpen.

Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en zo structuur geven aan gesprekken.

Je bent kwaliteits-, klant- en servicegericht.

Je werkt secuur en levert op tijd je werk af.

Je kunt plannen en prioriteiten stellen.

Het volgende breng je mee

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.

Je kunt heel goed uit de voeten met Excel.

Je vindt het leuk om te werken in nieuwe databases.

Je kunt overweg met een CMS.

Je kunt overweg met planningstools zoals Wrike of Asana.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans om je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Een buddy tijdens je inwerkperiode.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen (op basis van een 40-urige werkweek) en een individueel keuzebudget van 13% (dit is inclusief het vakantiegeld).

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuiswerkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een contract van 32 uur voor 1 jaar met mogelijk uitzicht op een vast contract, afhankelijk van functioneren en gelijkblijvende omstandigheden.

Een salaris van minimaal €3026 en maximaal €5002 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Lauri ten Grotenhuis, routebepaler gilde Productonderzoek, telefoonnummer 06 - 538 679 02. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088 - 208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.