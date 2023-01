Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Je bent verantwoordelijk voor het schrijven van rubrieken en artikelen op basis van ons eigen nieuws en onze acties, campagnes, standpunten, tests en onderzoeken. Je houdt diverse mailboxen nauwkeurig bij en beantwoordt vragen van lezers met behulp van inhoudelijke experts bij de Consumentenbond. Je schrijft met name voor de Consumentengids.

Met welke collega’s ga je samenwerken?

Het team van de Consumentengids bestaat naast jou uit 1 andere redacteur, 2 eindredacteuren, een hoofdredacteur en een redactieassistent. Het team maakt onderdeel uit van het Gilde Publicaties, waar ook de redacties van de andere bladen van de Consumentenbond deel van uitmaken. Dit Gilde Publicaties is je basisteam.

Het volgende breng je mee

Een afgeronde journalistieke opleiding op hbo-niveau.

Ruime en recente werkervaring in een vergelijkbare functie of omgeving.

Een gezond kritische houding.

Uiteraard een vlotte pen.

Een antenne voor nieuws.

Een zelfstandige en proactieve houding.

Wat bieden wij?

Werken voor een organisatie met échte impact.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en ruime thuiswerkmogelijkheden.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen (bij een fulltime dienstverband) en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Een salaris dat ligt tussen de €3.298 en €5.422 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

Bij de Consumentenbond werken we sinds een paar jaar zelforganiserend op basis van holacratische principes. We hebben geen functieprofielen, maar flexibele rollen die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen. De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. Je bent als het ware ondernemer binnen je eigen rol.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Mark Friederichs, hoofdredacteur Consumentengids, telefoonnummer (070) - 445 44 17. Aan hem richt je ook de sollicitatiebrief. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer (070) 445 44 81/4539.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Maar zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online, dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties kunnen we besluiten de reactietermijn te verkorten. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Een schrijfopdracht kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

De Consumentenbond volgt de sollicitatiecode van de NVP. We hechten er waarde aan dat iedereen die solliciteert een bericht krijgt. Heb je 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.