Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

Wat ga je doen bij de Consumentenbond?

Als scrum master begeleid je 2 solide teams van developers. Daarnaast help je de business om scrum (beter) te begrijpen en begeleid je retrospectives voor andere teams. Je zorgt dat de teams aangesloten zijn bij de organisatie doelstellingen.

Je bent een echte coach en begeleidt teams om zelf inhoudelijk tot oplossingen te komen. Daarnaast is er de mogelijkheid om intern OKR-sessies te begeleiden, PI-events te organiseren en retrospectives voor andere gildes te begeleiden.

Met welke collega’s ga je samenwerken?

Als scrum master werk je in een team met ontwikkelaars, UX designers, product managers, product owners en testers. Daarnaast heb je contact met alle stakeholders van die teams en collega’s van andere cirkels.

Wie zoeken wij?

Een zelfstarter! Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn. Je bent in staat om teams te faciliteren en bent goed georganiseerd. Ook pas je bij onze kernwaarden:

Ondernemend

Samenwerkend

Eerlijk

Verder breng je mee:

Minimaal 2 jaar werkervaring als scrum master.

Ervaring in het coachen en motiveren van medewerkers.

Goede communicatieve vaardigheden, je communiceert constructief en open.

Goede kennis van Jira en Kanban is een pre.

Kennis van scaling frameworks als SAFe, LeSS en Nexus is een pre.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken zelforganiserend, met holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

Salaris vanaf €2847 tot maximaal €4710 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie; wij werken hybride.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Linda van der Meer. Bel of whatsapp haar via 06-42 27 42 27 of stuur een e-mail naar lvdmeer@consumentenbond.nl

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Zolang de vacature beschikbaar op onze site staat, kun je reageren. Bij een groot aantal reacties kunnen we besluiten de reactietermijn te verkorten.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Solliciteer nu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.