De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst en al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit ga je doen

Samen met je directe collega’s ontwikkel je onze lange termijn HR-visie. Daarnaast ben je binnen onze organisatie de autoriteit op het gebied van HR-wet- en regelgeving. Je ondersteunt je HR-collega’s bij (complexe) vraagstukken en daagt hen uit hiervoor de beste oplossingen te vinden. Je hebt frisse en creatieve ideeën over een aantrekkelijk en inclusief werkgeverschap, talentontwikkeling en een effectief verzuimbeleid en gaat ons helpen die tot uitvoering te brengen.

Dit ben jij

Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als HR-professional.

Je beschikt over actuele HR-kennis (inclusief wet- en regelgeving) en bent goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het HR-domein.

Je hebt een sterke persoonlijke visie en houdt ervan om je vast te bijten in abstracte vraagstukken.

Je hebt een grote interesse in thema’s als een datagedreven HR-strategie, veerkracht en verzuim, het aantrekken en behouden van de volgende generatie en corporate responsibility.

Vanuit je visie weet je andere partijen ervan te overtuigen dat de door jou gekozen richting leidt naar de gewenste oplossing.

Je werkt graag in een cultuur waarbij zelfstandigheid en pro-activiteit belangrijk zijn.

Je hebt succesvolle ervaringen opgedaan met het implementeren van programma’s gericht op leiderschap, performance management en talentontwikkeling.

Je hebt ervaring met het communiceren en onderhandelen met medezeggenschapsorganen, zoals vakbonden en ondernemingsraden.

Je ben zelfverzekerd en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zonder dat je de verantwoordelijkheid overneemt van anderen. Je durft collega’s ook aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken al enkele jaren zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk hebben en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Een salaris tussen de €5.200 en €7.839 euro per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Henk de Torbal, telefoonnummer 0624095574, mailadres hdtorbal@consumentenbond.nl. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mensenwerk, telefoonnummer 070 - 445 44 81/4539.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Twijfel je of je helemaal aan de functievereisten voldoet? Dan moedigen we je aan om toch te solliciteren.

Een assessment en drijfverenmeting kunnen deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.