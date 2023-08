Senior UX Designer (32-40 uur)

Dit ga je doen

Je bent een deel van je tijd bezig voor onze scrumteams en werkt de rest van de tijd aan verschillende (visual) design klussen voor andere delen van de organisatie. Je zorgt ervoor, samen met de Frontend developers, dat de frontend code voldoet aan onze kwaliteitsstandaarden.

De designs die je uitwerkt in de teams zijn responsive en sluiten aan bij onze huisstijl en kernwaarden. Jouw rol binnen het team is ook gericht op continuous improvement. Jij zorgt dat het UX team naar een hoger niveau getild wordt, zowel op procesmatig vlak als inhoudelijk.

Je hebt ook een organisatorische blik. Je kunt de (UX) werkprocessen structureren en optimaliseren en je houdt je bezig met de balans tussen vraag en capaciteit van het hele UX chapter. We werken aan het opzetten van een design system waar jouw input ook waardevol is.

Met wie ga je samenwerken?

Je werkt samen met onze andere UX designers, onze Product Owners en Product Managers en natuurlijk de Frontend developers en de rest van de scrumteams.

Dit ben jij

Een zelfstarter! Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn. Ook pas je bij de kernwaarden: ondernemend, samenwerkend en eerlijk.

Je durft jouw kennis over te brengen en kunt goede adviezen geven binnen jouw vakgebied. Je vindt het leuk om aan een verscheidenheid van grote en kleine opdrachten te werken en kunt goed communiceren en plannen. Je weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en waardeert feedback van collega's.

Verder breng je mee:

Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur richting CMD/ interaction design.

Minimaal 5 jaar werkervaring als UX designer en ervaring met Scrum.

Leiderschapskills om rest van UX team naar een hoger niveau te tillen.

Ervaring met Figma, Photoshop, Adobe Illustrator, JIRA.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst en al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken al enkele jaren zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk hebben en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol met maatschappelijke impact en zichtbaarheid.

Een open werkomgeving met flexplekken. Wij werken hybride.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Salaris tot €5.694 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Linda van der Meer. Bel of WhatsApp haar via 06-42 27 42 27 of stuur een e-mail naar lvdmeer@consumentenbond.nl. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mensenwerk, telefoonnummer 070 - 445 44 81/45 39.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Twijfel je of je helemaal aan de functievereisten voldoet? Dan moedigen we je aan om toch te solliciteren.

Een assessment en drijfverenmeting kunnen deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

Solliciteer nu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.