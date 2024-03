Social Media Manager (32 uur)

Als Social Media Manager speel je een cruciale rol in het opzetten, volgen en bijsturen van de socialmediastrategie, inclusief de creatieve uitvoering. Samen met je collega’s in het team Merk & Communicatie draag je bij aan de positionering en profilering van de Consumentenbond.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

In de rol van Social Media Manager ben je verantwoordelijk voor alle communicatie op de socialmediakanalen van de Consumentenbond, waaronder Instagram, Facebook, X, YouTube en LinkedIn. Je houdt je bezig met:

Strategie. Vanuit de overkoepelende merkstrategie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de socialmediastrategie. Je begrijpt de cruciale rol van social media binnen branding en performance. Primair richt je je op het versterken van het merk.

Advies. Je adviseert collega’s proactief over de inzet van de socialmediakanalen en -content om (marketing)doelstellingen te behalen. Daarnaast ben je de sparringpartner voor collega's die eigen socialmedia-accounts willen gebruiken om de Consumentenbond te promoten.

Creatie. Je bedenkt nieuwe formats en creëert content voor de socialmediakanalen die de merkidentiteit versterken en de betrokkenheid van de doelgroep vergroten. Je weet als geen ander millennials te bereiken.

Samenwerking. Je werkt samen met interne teams om merk- en performancecampagnes te coördineren en te zorgen voor een consistente merkboodschap via alle socialmediakanalen.

Innovatie. Je houdt de laatste trends en ontwikkelingen bij om de content op social media relevant en aantrekkelijk te houden voor onze doelgroepen.

Evaluatie. Je volgt de socialmediaprestaties en gebruikt analyse-tools om inzicht te krijgen en zo de strategie en content voortdurend te optimaliseren.

Als je enthousiast wordt van het idee om deel uit te maken van een team dat zich richt op merkpositionering en het inspireren en betrekken van een dynamische doelgroep, dan is dit je kans! Wij bieden een stimulerende werkomgeving waarin creativiteit en initiatief worden aangemoedigd, en waarbij je ideeën het verschil kunnen maken voor veel consumenten in Nederland.

Dit ben jij

Je hebt een afgeronde communicatie- of marketingopleiding op HBO-niveau.

Je hebt een aantal jaren werkervaring met socialmediamanagement en het ontwikkelen en uitvoeren van een socialmediastrategie.

Je staat stevig in je schoenen als adviseur. Je kan de belangen en verwachtingen van meerdere mensen en partijen goed managen en bent in staat om collega’s te overtuigen van je plannen en ideeën.

Je hebt diepgaande kennis van Instagram, Facebook, X, YouTube en LinkedIn.

Je bent een creatieve professional die gestructureerd kan werken binnen de richtlijnen van onze huisstijl.

Ervaring met het Creative Cloud-pakket van Adobe is een pré.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol voor minimaal 32 uur per week, die denken en doen combineert binnen een maatschappelijke organisatie.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, gezellige borrels en op een paar minuten lopen van station Den Haag Hollands Spoor.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen, reiskostenvergoeding en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Een salaris tussen de €4.019 en €5.694 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin de Beer, telefoonnummer 070 - 445 4134. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mensenwerk, telefoonnummer 070 - 44544 81/4539.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.