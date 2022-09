Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Als social media marketeer maak je content voor al onze sociale kanalen (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn). Daarnaast ga je aan de slag met het bedenken van nieuwe (video) formats en ben je continu op zoek naar interactie met onze doelgroep. Ben je ook handig met adverteren op social? Dan is dat mooi meegenomen. Kun je dit nog niet? Geen probleem we helpen je graag om het te leren.

Met wie je gaat samenwerken

Je vervult je rol in meerdere teams die werken op basis van het holacratische principe. Je thuisbasis is het Gilde Communicatiekanalen dat verantwoordelijk is voor het effectief en efficiënt inzetten van onze paid en owned media. In dit team werk je samen met de andere social specialisten, online redacteuren, eindredactie, SEO-specialisten, e-mail marketeers en online marketeers. Buiten het team heb je te maken met de videoproducers, grafisch vormgevers, woordvoerders, redacteur-onderzoekers, inhoudelijk experts, belangenbehartigers, de communicatiemanagers en marketingspecialisten. Zoals je ziet kom je met vrijwel alle delen van de Consumentenbond in contact.

Wie zoeken wij?

We zoeken een collega die zelfstandig kan werken en gemaakte keuzes kan beargumenteren. Zoals eerder benoemd, kom je met vrijwel alle onderdelen binnen de Consumentenbond in aanraking. Het is dan ook belangrijk dat je energie krijgt van het samenwerken met diverse collega’s. Je werk bestaat immers uit meer dan alleen een praatje en een plaatje op onze sociale kanalen plaatsen. Je neemt deel aan dagelijkse overleggen waarin we actualiteit bespreken en vertaalt deze informatie door naar relevante social content. Daarnaast lever je input op basis van wat je ziet en hoort in de organisatie en daarbuiten, waarbij je rekening houdt met onze social strategie en deze integreert in je dagelijkse activiteiten.

Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn. De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven.

Ondernemend

Je werkt doelgericht op basis van data en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie.

Samenwerkend

Je betrekt de juiste mensen en werkt gericht samen aan het kerndoel.

Eerlijk

Je communiceert open over je bijdrage aan de kerndoelen en de voortgang van je projecten.

Verder breng je mee:

Mbo werk- en denkniveau;

Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op social media vlak.

Je hebt ervaring met werken in de Meta Business Manager / Canva / Adobe Illustrator of je wil dit graag leren.

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Je bent communicatief vaardig en krijgt energie van het samenwerken met anderen.

Je bent in staat werkzaamheden van jezelf te plannen, te prioriteren en te bewaken.

Affiniteit met social statistieken en Excel.

Kennis van social media monitoring tools. Ervaring met Coosto is een pré.

Competenties

Kwaliteitsgerichtheid

Resultaatgerichtheid

Samenwerken

Accuraat

Initiatiefrijk

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Een salaris dat ligt tussen de €2.460 en €4.067 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

Bij de Consumentenbond werken we sinds een paar jaar zelforganiserend op basis van holacratische principes. We hebben geen functieprofielen, maar iedereen maakt flexibele rollen aan die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kan meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen. Doordat elke rol een medewerker eigen verantwoordelijkheden geeft, is de Consumentenbond een platte organisatiestructuur. We werken zelfsturend. Je bent als het ware ondernemer binnen je eigen rol.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Élise Foltête, routebepaler gilde Communicatiekanalen, telefoonnummer 070 - 445 4750. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer 070 - 445 4481 of 070 - 445 4539.

Solliciteer nu

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online, dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb je 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

