Vacature gesloten

Wat ga je doen bij de Consumentenbond?

De Consumentenbond wil zich structureel inzetten voor het belangrijke thema duurzaamheid. We vinden dat duurzame opties voor elke consument beschikbaar en betaalbaar moeten zijn. Eerlijk en transparant. En makkelijker. Om de komende periode echt stappen te kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid, zijn we op zoek naar jou.

Je gaat ons helpen dit domein verder op de kaart zetten, en voeding geven aan onze nieuwe strategie. Dit doe je door proactief campagnes te initiëren en organiseren. Waardoor politiek, overheid en bedrijven steeds beter handelen in lijn met de duurzaamheidsdoelen van de Consumentenbond.

Je concentreert je op de belangrijkste domeinen voor de Consumentenbond: financiën, duurzame consumentenproducten (elektrische apparaten en gebruiksartikelen), woningverduurzaming en voeding & gezondheid. Daarnaast verricht je aansprekende onderzoeken en vertaal je deze in toegankelijke informatie op de website en in onze gidsen. Mogelijke onderwerpen: duurzaamheidskeurmerken, duurzaamheidsvergelijkingen tussen bedrijven en verpakkingen.

Met welke collega's ga je samenwerken?

Je vervult jouw rol in meerdere teams die werken op basis van het holacratische principe. Je werkt vanuit de gildes Content en Beïnvloeding om de belangen van de consumenten op dit gebied te behartigen. Je trekt daarbij gezamenlijk op met specialisten op verschillende domeinen.

Wie zoeken wij?

Een zelfstarter. Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waar zelfstandigheid en pro-activiteit belangrijk zijn. De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven.

Ondernemend

Samenwerkend

Eerlijk

Verder breng je mee:

Je hebt aantoonbare kennis en onderzoeksvaardigheden op het gebied van duurzaamheid. Bij voorkeur in relatie tot een of meer van de domeinen van de Consumentenbond: financiën, duurzame consumentenproducten (elektrische apparaten en gebruiksartikelen), woningverduurzaming en voeding & gezondheid.

Je hebt een netwerk binnen het duurzaamheidsgebied, of kunt deze snel ontwikkelen.

Je bent communicatief vaardig, kunt ingewikkelde materie voor een breed publiek toegankelijk maken en hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Het is een pre als je ervaring hebt met een of meer van de volgende aspecten: duurzaamheidsrankings, true pricing, keurmerken, ketenonderzoek en schadelijke stoffen in producten.

Je hebt het analytisch vermogen om problemen van consumenten te identificeren en vervolgens op te lossen.

Je hebt een relevante WO-achtergrond en hebt minimaal 5 jaar werkervaring.

Je zorgt voor een lange termijnvisie en neemt de input van anderen mee om je visie aan te scherpen. Je komt overtuigend over op anderen en krijgt anderen enthousiast voor de koers die je kiest.

Competenties

Initiatiefrijk

Resultaatgerichtheid

Overtuigend

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

De organisatiestructuur is opgebouwd uit zelforganiserende teams (cirkels) verdeeld in diverse vakgebieden (gildes). Vanuit je rol binnen jouw vakgebied lever je een bijdrage aan de organisatie breed of specifiek aan een propositieteam. Zowel de gildes als de teams zijn zelf-organiserend en kennen geen traditionele management structuur.

Wij werken vanuit een fris en hip kantoor. Uiteraard volgt de Consumentenbond de coronarichtlijnen van het RIVM. We houden ons kantoor wel open voor iedereen die (even) niet thuis wil of kan werken.

Wat bieden wij?

Een rol binnen een organisatie die écht impact heeft .

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar, met de intentie om over te gaan tot een vaste aanstelling bij goed functioneren en een goede verankering van duurzaamheid in onze strategie.

Een salaris van minimaal €3.014 en maximaal €5.854 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van de werkervaring die je meebrengt.

Contactpersoon

Nelleke Polderman, propositielead Grip op je gezondheid, vertelt je graag meer via telefoonnummer (070) 445 4562. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer (070) 445 44 81/45 39.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. Staat de vacature niet meer online, dan is de selectie gestart.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Solliciteer nu

Een schrijftest maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld