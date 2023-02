Stage herontwerp controlesysteem Financiën

Aanleiding

De Consumentenbond staat voor unieke uitdagingen als gevolg van interne en externe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de vernieuwing van business- en verdienmodellen, fiscale wijzigingen, nieuwe regelgeving op het gebied van goed bestuur en goed toezicht en technologische ontwikkelingen.

Dit betekent dat we opnieuw moeten kijken naar onze processen, leidraden en maatregelen inclusief de daarbij passende controles en controlemomenten, om risico’s te mitigeren. Dat geheel van maatregelen, processen, leidraden, controles en controlemomenten is vervolgens onderdeel van het interne controlesysteem van de Consumentenbond.

Wat ga je precies doen?

Het team Financiën wil de komende periode vervolgstappen maken met de inrichting en (verdere) implementatie van het interne controlesysteem voor het onderdeel Finance & Control, Accounting & Reporting.

Jij gaat onder begeleiding van je finance-collega’s de huidige processen van het interne controlesysteem in kaart brengen en analyseren aan de hand van het COSO-model. Je identificeert potentiële verbeteringen en realiseert samen met je collega’s de implementatie van deze verbeteringen. Je voert samen met je collega’s audits uit.

Jouw profiel

Je bent derde- of vierdejaars student Accountancy, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde (HBO/WO).

Je hebt gedegen kennis van AO/IC of BIV AO (pre).

Je beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Je kunt gestructureerd werken, bent enthousiast en leergierig.

Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een uitdagende, leerzame en goed begeleide stage/opdracht voor 32 tot 40 uur in de week voor een periode van 3 maanden in een organisatie die volop in beweging is.

Je kwaliteiten en talenten worden gewaardeerd en er is ruimte om te bekijken of met deze stage/opdracht invulling kan worden gegeven aan een onderdeel van je studie. Bijvoorbeeld je scriptie of een verplicht onderzoek. De stage kent een nette maandelijkse vergoeding met flexibele werktijden waarbij de begin- en eindtijden in overleg kunnen variëren.

Interesse? Stuur dan je motivatie en cv naar werkenbij@mensenwerk.consumentenbond.nl.