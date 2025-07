Meewerkstage Social Media (32 uur)

Wil jij ontdekken hoe je als merk écht relevant kunt zijn op social media?

Bij de Consumentenbond krijg je de kans om impact te maken op plekken waar consumenten zélf het woord voeren: in online communities, op platforms en via social mediakanalen. Geen zenden, maar luisteren en helpen. Geen verkooppraatjes, maar échte betrokkenheid.

Je helpt ons zichtbaar te zijn waar het ertoe doet. Zodat we als organisatie laten zien: we luisteren, we denken mee en we staan klaar om te helpen. En dat draagt direct bij aan onze merkwaarden: betrouwbaar, waardevol en persoonlijk relevant.

Tijdens deze stage leer je hoe je als maatschappelijke organisatie inspeelt op online gesprekken en consumentenvragen. En ook hoe je kansen signaleert en vertaalt naar onderbouwde voorstellen en van idee naar actie komt op social media, met echte impact.

Stage lopen bij de Consumentenbond is meer dan meekijken: je draagt echt bij. Klinkt dit als een rol waarin jij kunt groeien én het verschil kunt maken? Dan maken we graag kennis met je.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

In kaart brengen op welke (externe) online platforms onze doelgroep actief is.

Analyseren welke onderwerpen daar leven en besproken worden.

Voorstellen doen voor hoe de Consumentenbond zichtbaar en relevant kan zijn op die plekken.

Meedenken over concrete formats, zoals replyvideo’s of expertbijdragen in discussies.

Eerste pilots starten in overleg met onze social media manager.

Rapporteren over de aanpak, resultaten en aanbevelingen voor vervolgacties.

Dit ben jij

Je volgt een hbo- of wo-opleiding in marketing, communicatie of media.

Je hebt affiniteit met social media en online communities.

Je weet wat er leeft onder jongeren en jongvolwassenen.

Je bent analytisch sterk en kunt helder schrijven.

Je bent proactief en zelfstandig, en durft initiatief te nemen.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken bij de Consumentenbond sinds een paar jaar in zelforganiserende teams (cirkels), op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Iedereen kan meerdere rollen tegelijk op zich nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

De mogelijkheid om hybride te werken.

Een stagevergoeding van €400 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin de Beer, telefoonnummer 06-22 99 65 18. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 2112.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. We volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

