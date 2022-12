Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Vanuit jouw rol als Technisch ICT Specialist (25% van je tijd) / Technisch Applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van de complete ICT omgeving, inclusief de daaraan gekoppelde systemen, werkplekken en bedrijfsapplicaties.

Vanuit jouw rol als Technisch Applicatiebeheerder (75% van je tijd) ben je verantwoordelijk voor de juiste inrichting en beheren van één of meerdere applicaties. En zorg je dat de organisatie optimaal gebruik kan maken van de omgeving, begeleid je vernieuwingen en verbeteringen en draag je zorg voor een juiste informatievoorziening over werkwijzen en procedures.

Je vervult jouw rol als Technisch ICT Specialist en Technisch Applicatiebeheerder in de Cirkel Digitaal Werken, onderdeel van het Gilde Technologie & Ontwikkeling. Digitaal Werken verzorgt een moderne digitale werkplek waarbij innovatie belangrijk is. Deze werkplek past bij het zelforganiserend werken (volgens de principes van Holacratie) van de Consumentenbond.

Met wie ga je samenwerken?

Je werkt nauw samen met de Helpdesk en je collega’s Technisch ICT Specialist / Technisch Applicatiebeheerder. Verder heb je regelmatig contact met collega’s zoals de Routebepaler, Projectleider, IT Architect, Security Manager, Webmaster en Key-users. Een goede service en communicatie naar collega’s is daarbij belangrijk.

Wie we zoeken

Een zelfstarter. Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn. De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven:

Ondernemend

Je werkt doelgericht op basis van data en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie.

Samenwerkend

Je betrekt de juiste mensen en werkt gericht samen aan het kerndoel.

Eerlijk

Je communiceert open over je bijdrage aan de kerndoelen en de voortgang van je projecten.

Het volgende breng je mee

Je hebt hbo-werk- en denkniveau.

Je hebt 5 jaar werkervaring als Technisch Specialist of gelijkwaardig.

Je kan in gesprek met interne klanten techniek naar begrijpelijke taal omzetten.

Je kan de Helpdesk ondersteunen bij de techniek.

Je bent secuur en leergierig.

Je hebt veel kennis van Microsoft Azure, Office 365 en Intune.

Je hebt kennis van ICT-systemen (Windows Server 2012 en hoger, Firewall, Switches, Backup – Veeam is een pre).

Je hebt ervaring met het technisch beheren van applicaties.

Je kan omgaan met ICT-calamiteiten en helpt mee deze te voorkomen en te verhelpen.

Je hebt ervaring met het aansturen van externe partijen.

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en de klant te ondersteunen.

Bij de Consumentenbond werken we sinds een paar jaar zelforganiserend op basis van holacratische principes. We hebben geen functieprofielen, maar iedereen maakt flexibele rollen aan die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kan meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen. Doordat elke rol een medewerker eigen verantwoordelijkheden geeft, is de Consumentenbond een platte organisatiestructuur. Je bent als het ware ondernemer binnen je eigen rol.



Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Een salaris dat ligt tussen de €3.298 en €5.422 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur per week). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Ralf van Nunen, routebepaler Digitaal Werken, telefoonnummer (070) 445 4426. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer (070) 445 44 81.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

