We testen niet ‘op verzoek’, maar op eigen initiatief. En die kwaliteit zoeken we ook in jou, want bij de Consumentenbond werken we als team aan (nog!) betere dienstverlening. Voor alle Nederlanders. Kom jij als beste uit de test? En is dat gevoel wederzijds? Dan bouwen we graag samen aan een eerlijke, rechtvaardige en veilige markt voor alle consumenten van Nederland. Een rol met maatschappelijke impact en zichtbaarheid.

Wij zoeken een UX designer die de klant altijd centraal zet en de Consumentenbond helpt haar ambities waar te maken.

Wat ga je doen bij de Consumentenbond?

Je bent het grootste deel van je tijd bezig voor onze scrumteams, en werkt de rest van de tijd aan verschillende (visual) design klussen voor andere delen van de organisatie. Je zorgt er, samen met de frontend developers, voor dat de frontend code voldoet aan onze kwaliteitsstandaarden. De designs die je uitwerkt in de teams zijn responsive en sluiten aan bij onze huisstijl en kernwaarden.

Jouw rol binnen het team is meer gericht op het technisch uitvoerende stuk, terwijl jouw collega UX designers zich meer op het conceptuele deel richten. Op de agenda staat nog het opzetten van een design system.

Met wie ga je samenwerken?

Je werkt samen met onze andere UX designers, onze product owners en product managers en natuurlijk de frontend developers en de rest van de scrumteams.

Je werkt vanuit het Gilde Technologie en Ontwikkeling. Dit team is een dynamische en veelzijdige groep mensen. Ons doel is de producten en diensten van de Consumentenbond iedere dag een beetje beter te maken.

Wie zoeken wij?

Een zelfstarter! Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn. Ook pas je bij de kernwaarden: ondernemend, samenwerkend en eerlijk. Je durft jouw kennis over te brengen en kan goede adviezen geven binnen jouw vakgebied. Je vindt het leuk om aan een verscheidenheid van grote en kleine opdrachten te werken en kunt goed communiceren en plannen. Je weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en waardeert feedback van collega's.

Verder breng je mee

Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur richting CMD/ interaction design.

Minimaal 1 jaar werkervaring als UX designer en ervaring met Scrum.

Ervaring met de volgende tools: Adobe XD en/of Figma, Photoshop, Adobe Illustrator, JIRA.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

Salaris vanaf €2.780 tot maximaal €4.599 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie. Wij werken hybride waarbij jij bepaalt wanneer je op kantoor werkt.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Achter de schermen werken wij aan de digitale oplossingen van morgen. In zelfsturende gildes (holocracy) schakelen we snel en effectief en pakt iedereen de vrijheid én verantwoordelijkheid om het werk naar eigen inzicht in te richten. In een fris en hip kantoor met alle ruimte voor pionieren, creativiteit en nieuwe manieren van werken.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Linda van der Meer. Bel of whatsapp haar via 06-42 27 42 27 of stuur een e-mail naar lvdmeer@consumentenbond.nl.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Maar zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online? Dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord? Neem dan contact met ons op.

