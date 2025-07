Webanalist (32 tot 36 uur)

Dit ga je doen

Als webanalist bij de Consumentenbond ben je continu bezig met het analyseren van het gebruikersgedrag en het verbeteren van conversie, klantbeleving en toegankelijkheid van consumentenbond.nl en onze app. Je doorgrondt daarbij als geen ander klantenflows en -funnels.

Je levert diepte-analyses en actiegerichte inzichten uit data over bezoekersgedrag en conversies op onze digitale kanalen. Zo draag je bij aan de waarde van het lidmaatschap, onze producten en diensten en de algehele klantbeleving. Je speelt een actieve rol in het signaleren van conversieblokkers en meetproblemen en het aandragen van optimalisaties.

De analyses en inzichten visualiseer je in Adobe Analytics en ContentSquare, en je kunt deze ook goed presenteren aan de verschillende stakeholders. Je bent super-user van Adobe Analytics en ContentSquare en zorgt ook dat eindgebruikers steeds meer zelfredzaam worden met deze tools.

Je versterkt het datagedreven werken binnen de organisatie door structurele verbeteringen door te voeren in de inzet van data en in de processen en dataproducten. Je bent technisch creatief: je weet wat mogelijk is en benut kansen vanuit een analistenperspectief.

Vanuit het team Data Analyse & Business Intelligence werk je in multidisciplinaire teams samen met CRO, webredactie, product managers/owners, (e-mail)marketeers, SEA/SEO-specialisten, performance lead en propositie leads.

Uiteraard werk je ook zeer nauw samen met technisch analisten bij het ontwikkelen van nieuwe meetplannen, het implementeren van nieuwe meetpunten en het opsporen en verbeteren van meetfouten.

Dit ben jij

Je bent een gedreven dataprofessional die graag samen met anderen gemeenschappelijke doelen wilt bereiken.

Je overziet samenhang tussen processen, flows en funnels, herkent benodigde stappen en voorkomt problemen of lost die op op de best passende manier.

Je denkt strategisch, creatief en analytisch, ziet snel de feiten en dringt door tot de kern. Zo kun je goed de balans vinden tussen best-practices en vernieuwende ideeën.

Je neemt verantwoordelijkheid voor je vakspecialisme en staat stevig in je schoenen.

Je neemt zelfstandig beslissingen en bent hierop aanspreekbaar.

Je houdt relevante vakkennis op peil en hebt die paraat.

Verder breng je mee

Aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.

2 à 3 jaar hands-on ervaring met webanalyse.

Ervaring met Adobe Analytics en een andere tool voor webanalyse.

Ervaring met ContentSquare.

Kennis van SEO, SEA en socialmedia-oplossingen.

Ervaring met web tagging (Tealium) en conversie-optimalisatie (A/B-testen) is een pre.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans om je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen (op basis van een 40-urige werkweek) en een individueel keuzebudget van 13% (dit is inclusief het vakantiegeld).

Een contract voor 1 jaar met mogelijk uitzicht op een vast contract, afhankelijk van functioneren en gelijkblijvende omstandigheden.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuiswerkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €4056 en €6000 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze rol kun je contact opnemen met Kim Dullemans, webanalist, telefoonnummer 06 - 50 09 48 39. Je sollicitatiebrief kun je richten aan Wouter van Wijk, routebepaler Data Analyse & Business Intelligence. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088 - 208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverentest tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.