Woordvoerder (32 tot 36 uur)

Dit ga je doen

Je bent samen met 2 andere woordvoerders het eerste aanspreekpunt voor journalisten. Je brengt actief onze activiteiten onder de aandacht van de media. Je overlegt hiervoor met belangenbehartigings-, onderzoeks-, public affairs- en communicatiecollega’s. Je schrijft persberichten en volgt en analyseert de publiciteitswaarde hiervan. Zo nodig pas je het mediaplan aan om de beste resultaten te krijgen. De Consumentenbond heeft over veel zaken een mening. Dit roept soms kritische reacties op. Je signaleert reputatierisico's, adviseert over de te ondernemen acties en weet hierin snel en zorgvuldig te handelen.

Je dag begint met het doornemen van het nieuws met diverse collega’s. Vervolgens kan een werkdag er zo uit zien: je staat RTL Nieuws te woord over onze Facebook-claim, je geeft een landelijke krant onze reactie op de miljoenennota en daarna heb je een interview op de regionale radio over de veiligheid van koekenpannen. De volgende dag ben je bezig met heel andere zaken, zoals een persbericht schrijven over een onderzoek naar bankfraude in de Consumentengids en een column maken over verkoop aan de deur voor de Telegraaf. En 's avonds schuif je aan in de studio bij een consumentenprogramma.

Dit ben jij

Je kent de mediawereld op je duimpje. Je bent thuis in de traditionele pers, maar ook in de digitale media, sociale media, vakbladen en media op het gebied van human interest, entertainment en lifestyle. Je gebruikt je netwerk om onderwerpen proactief onder de aandacht te brengen.

Je weet de boodschap van de Consumentenbond overtuigend over te brengen, ook op camera. Je bent zelfverzekerd in het contact met anderen. Je bent iemand die de regie neemt in gesprekken. Je verheldert het gezamenlijk belang en ieders verantwoordelijkheid om hieraan een bijdrage te leveren. Je krijgt boven tafel wat de dilemma’s zijn van anderen en toont hier begrip voor. Je bent bereid om compromissen te sluiten als dit een win-winsituatie oplevert. Je bent aanspreekbaar en spreekt anderen ook aan op hun verantwoordelijkheid.

Je snapt snel hoe dingen in elkaar zitten en bedenkt vernieuwende en originele concepten. Je wisselt graag ideeën uit met anderen en bedenkt gezamenlijk oplossingen.

Je voelt direct wat nodig is en betrekt iedereen die een belangrijke bijdrage kan leveren erbij, met wederzijdse loyaliteit als kernwaarde.

Verder breng je mee

Je hebt ruime ervaring als woordvoerder of communicatieadviseur en hebt een brede kijk op mediakanalen.

Je bent flexibel en stressbestendig.

Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Je kunt goed schakelen met verschillende stakeholders, zoals directieleden, externe partners, onderzoekers, belangenbehartigers en andere communicatiecollega’s.

Je bent resultaatgericht.

Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid, zelforganisatie en pro-activiteit belangrijk zijn.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans om je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen (op basis van een 40-urige werkweek) en een individueel keuzebudget van 13% (dit is inclusief het vakantiegeld).

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuiswerkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €4289 en €6076 bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze rol kun je contact opnemen met Mark Drabbe, telefoonnummer 06-24211361, mailadres mdrabbe@consumentenbond.nl. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088-2082112.

Sollicitatieprocedure

Tot 30 juni kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Het schrijven van een persbericht en een interview op camera maken deel uit van de sollicitatieprocedure (2e ronde). Een drijfverenmeting kan ook deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

