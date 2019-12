Rectificatie Consumentengids april All-in-ones

Nieuws|In de tabel bij het artikel over de all-in-ones in de Consumentengids van april staan enkele vervelende fouten, die wij zeer betreuren. De gegevens hier op de website zijn wél correct.

Het was helaas niet meer mogelijk de correcties op tijd in de Consumentengids van april op te nemen omdat die al gedrukt werd bij het ontdekken van de fout.

De Canons Pixma MG8150, MG6150 en MG5250 stoppen wel met het printen van zwarte afdrukken als de kleureninkt op is. Dit in tegenstelling tot de informatie in de gids. Daardoor verandert het gebruiksgemak van 'goed' in 'redelijk'. Het Testoordeel van de M6150 is daardoor 7,5 in plaats van 7,6 en van de MG5250 is het 7,4 in plaats van 7,5. Die laatste is hierdoor net geen Beste uit de test meer.

Ook staat ter onrechte in de beschrijving van de Beste Koop HP Officejet 6500A e-All-in-One E710A dat deze dubbelzijdig kan printen. Dat is niet mogelijk met dit model, wel met de duurdere HP Officejet 6500A Plus. Deze wordt getest.

In onze testresultaten hier op de website staan de juiste testgegevens.