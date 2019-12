Automatisch bestellen: duurder en minder flexibel

De dienst van Epson zorgt ervoor dat er inktcartridges bij je thuis bezorgd worden op het moment dat je cartridge (bijna) leeg is. Dat scheelt je de moeite van de bestelling, maar niet veel meer.

Je bent vaak goedkoper uit als je zelf nieuwe cartridges koopt, en je bent flexibeler. Je kunt dan namelijk ook kiezen voor XL-cartridges, zelf je verkoper kiezen en verzendkosten voorkomen. Er is geen reden om te denken dat je het vergeet, want de printer en de apparaten waarmee je afdrukt, geven ook zelf een melding als de inkt bijna op is.

Deze dienst is alleen interessant als je geen zin of tijd hebt om het typenummer van je cartridge op te zoeken en de cartridges te bestellen: met Epson ReadyInk gaat dat automatisch.

Hoe werkt Epson ReadyInk

Readyink is een service die het inktverbruik van je printer bijhoudt. De informatie wordt naar Epson verzonden. Op het moment dat je cartridge bijna leeg is maakt Readyink automatisch een bestelling aan voor nieuwe inkt. Er wordt dan eerst een conceptbestelling gemaakt die 24 uur open blijft staan. Je hebt daardoor nog even de tijd om je bestelling te annuleren of om nog meer cartridges te bestellen. Doe je niets? Dan wordt de bestelling van de cartridge die bijna op is na 24 uur vanzelf definitief. Je zou de inkt dan binnen moeten hebben voordat je cartridge leeg is, zonder zelf iets te hoeven doen.

Ook HP kwam eerder al met een vergelijkbare dienst: HP Instant Ink. Met HP Instant Ink heb je een abonnement op het aantal afdrukken. Je betaalt dan een vast bedrag per maand of je nu print of niet. Epson ReadyInk rekent alleen kosten bij een bestelling, dus alleen als je de printer gebruikt en de inkt op raakt.

ReadyInk installeren

Nadat het product geregistreerd is op de Readyink website en je printer is verbonden met het interne, zou je verwachten dat de site vanzelf de inktniveaus zal gaan tonen. Helaas zagen we geen inktniveaus verschijnen.

Gedoe met extra software

Een kijkje bij de veelgestelde vragen laat zien dat we de ‘ReadyInk Monitoring Agent’ moeten installeren bij de Epson Expression Home XP-342 die wij in deze test gebruikte. Na installatie kan het programma nog steeds geen verbinding maken met de printer. We moeten ook de nieuwste drivers van de Epson site downloaden en installeren voordat het programma goed werkt. Om alleen te printen hadden we die drivers niet nodig. De installatie via de configuratie van Windows 10 was toen voldoende.

Printen vanaf smartphone

ReadyInk werkt niet goed als je print vanaf apparaten zonder deze software. De inktbestelling kan namelijk alleen geplaast worden als de software verbinding met de computer én de printer kan maken. Dat gebeurt niet als je gaat afdrukken vanaf een smartphone of tablet.

Directe verbinding

Niet alle printers hebben de ‘ReadyInk Monitoring Agent’ nodig om te werken, maar veel wel. Een printer die zonder de software werkt, maakt direct verbinding met Epson. De printer hoeft dan alleen verbinding met internet te maken. Dit hebben wij niet getest, maar je loopt dan waarschijnlijk niet tegen de bovenstaande problemen aan.

Ook bij HP Instant Ink hoef je geen extra software te installeren. Alle printers van HP die HP instant ink ondersteunen maken direct verbinding met HP. Daar komt geen computer meer aan te pas.

Prijzen

De inktcartridges die wij nodig hadden waren net wat duurder dan in de winkel, maar het verschil is niet zo groot. De prijs van de cartridges loopt erg uiteen, dus als je goed zoekt kun je vaak wel een paar euro besparen. Het grotere prijsverschil zit in hem de details:

Officiële ‘XL’ cartridges worden ook niet besteld door de automatische service van Epson. In die cartridges zit ruim 2 keer zoveel inkt, je betaalt uiteindelijk minder per printje als je deze cartridges gebruikt. Daarnaast zou je hierdoor minder vaak een nieuwe bestelling nodig hebben, dat scheelt ook in de verzendkosten.

De verzendkosten zijn €4 per bestelling. Omdat de bestellingen automatisch gedaan worden op het moment dat de cartridge bijna leeg is kan het voorkomen dat cartriges apart besteld worden. Je moet dan extra verzendkosten betalen omdat de cartridges steeds per stuk binnenkomen. Het is gunstiger om in 1 keer een grotere bestelling te doen. Je betaalt boven de €20 namelijk geen verzendkosten. Dat betekent wel dat je alsnog aan het werk wordt gezet om je bestelling aan te passen.

Vanzelfsprekend zijn de cartridges van Readyink altijd origineel, maar als consument kun je soms flink besparen met klooncartridges. Helaas worden die cartridges soms geblokkeerd.



Prijzen inktcartridges Epson Readyink Richtprijs (web)winkels Singlepack Black 29 €13,50 €12 Singlepack Cyan 29 €9,50 €9

Let op! Je moet op dit moment een creditcard hebben om Readyink te gebruiken. Er zijn nog geen andere betaalmogelijkheden.

Levertijd

Epson gaf aan dat de bestelling binnen 2 tot 5 werkdagen binnen zou moeten zijn. Met de 24 uur dat de conceptbestelling open blijft staan komt dat neer op 3 tot 6 werkdagen nadat je inkt bijna op is, best lang. In ons geval duurde het gelukkig een stuk korter. Het pakketje werd een dag nadat de bestelling definitief was gemaakt al bezorgd door UPS.

Privacy

Epson verzamelt veel informatie bij het gebruik van de dienst, zoals het serienummer, de status van onderhoud en het aantal afgedrukte pagina's. In de voorwaarden is Epson helaas vaag over het doel waarvoor deze gegevens verzameld worden. Zo kan er informatie gebruikt worden "om informatie of andere diensten te leveren", maar er staat nergens om wat voor diensten het hier gaat. Met toestemming bij het aanmelden gaat Epson nog verder, de informatie kan dan gebruik worden om advertenties te sturen.

We zijn benieuwd of jij printerinktservice overweegt of wat je ervaring met zo'n printerinktservice is. Naast Epson's Readyink biedt HP Instant Ink een aantal afdrukken per maand in een abonnementsvorm. Komt jouw inkt altijd op tijd binnen?

Lees meer:

Welke printers?

Epson geeft aan dat bijna alle printers die na april 2013 zijn uitgebracht gebruikt kunnen maken van Epson Readyink. Op de site van Readyink zie je of je printer werkt met Readyink door je serienummer in te voeren. Epson laat je niet weten of je de ‘ReadyInk Monitoring Agent’ wel of niet nodig hebt. Bij veel printers is dat het geval, maar niet bij alle. Bij de onderstaande printers werkt Readyink zonder extra software. Staat jouw printer niet in het onderstaande lijstje, maar geeft Epson wel aan dat Readyink werkt. Dan moet je de ‘ReadyInk Monitoring Agent’ installeren om Readyink te gebruiken.