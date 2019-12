Fijnstof-uitstoot bij 3D-printers

Onderzoekers van Illinois Institute of Technology publiceerden de eerste meetresultaten van ultrafijnstof bij 3D-printers. De onderzoekers zijn voorzichtig met conclusies en geven aan dat verdere studie noodzakelijk is. Wel concluderen ze: Printers met de plastic grondstof ABS of PLA stoten veel ultrafijnstof uit. Deze grondstoffen worden in de meeste 3D-printers gebruikt.

Hoge concentraties van ultrafijnstof worden in verband gebracht met gezondheidsrisico’s zoals kanker en astmasymptonen. Als de onderzoeksresultaten adequaat zijn, moet je 3D-printers alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.

Sinds 2011 zijn er in Nederland 3D-printers te koop voor thuisgebruik. Eind 2012 schreven we een eerste indruk van de 3D Systems Cube 3D printer uit de Bijenkorf. Ook deze printer maakt gebruik van ABS of PLA. Voor extra informatie over 3D-printers kijk je in ons dossier.