Review: Hema 3D-printen

Een taart met je foto erop, een fotoboek met je mooiste vakantiefoto's: dat kon je al langer laten maken bij Hema. Nu gaat Hema een stapje verder en kun je ook zelf een armbandje, ketting en telefoonhoesje online ontwerpen en laten 3D-printen.

Online tool werkt eenvoudig

Op de Hema website vind je een online tool (zie afbeelding rechts, klik om te vergroten) waarmee je de sieraden en telefoonhoesjes kunt aanpassen naar je eigen smaak. De tool werkt eenvoudig; in een paar stappen kies je de tekst, de kleuren en het materiaal. Je krijgt direct een voorbeeld te zien hoe het er uit komt te zien. Je kunt dus van alles proberen voordat je besluit te bestellen.

Niet echt zelf ontwerpen

Hema geeft aan dat je een armband en halsketting 'zelf kunt ontwerpen' en 'je eigen telefooncase kunt maken'. Zoveel vrijheid krijg je helaas niet. Zo kun je bij het armbandje en de ketting slechts kiezen uit één lettertype en een aantal symbolen, zoals een hartje. Bij de telefoonhoesjes zijn er 10 basisontwerpen. Je kunt zelf de tekst bedenken, maar je moet de ontwerpen zelf maar net mooi vinden.

Sieraden

Het materiaal van het armbandje en de ketting kun je kiezen: je hebt de keuze uit 'gold plated', zwart metaal en rvs. Wij maakten een armbandje met zwart metaal en een 'gold plated' ketting. Het armbandje zag er leuk uit, de grootte ervan kun je aanpassen door de sluiting te verschuiven. Het gedeelte uit de 3D-printer ziet er degelijk uit en kan wel tegen een stootje. Het bandje zelf is gemaakt van nylon en ziet er ook goed uit.

De ketting oogt wat rommelig. We kozen voor het gold plated materiaal voor de 3D-geprinte letters, maar de kleur is eerder grauw dan goud. Ook de ketting zelf is niet zo netjes als de nylon armband. De 3D-geprinte tekst is wel best stevig. Daar hadden we vooraf onze twijfels over. Natuurlijk kan het materiaal stuk gaan of breken, maar zeker niet bij de eerste de beste aanraking.

Telefoonhoes

We bestelden een hoesje voor een iPhone 5S. Het hoesje past goed, maar het maakt de iPhone wel wat dik. Je kunt hier niets tegen doen, want er is maar één materiaal waarvan de hoesjes gemaakt worden (kunststof). Het hoesje is stevig en de afwerking is netjes. Alleen aan de achterkant van de letters zitten nog wat rafeltjes van het printen, die hadden eigenlijk weggevijld moeten worden.

Zeer verzorgd afgewerkt

De telefoonhoes wordt geleverd in een echte Hema-verpakking, dat ziet er erg leuk uit. Net alsof jouw eigen ontwerp zo in de winkel hangt. De sieraden worden verpakt in een kleurrijk papieren zakje met een kaartje waarop staat 'gemaakt voor en door jou'. Hema straalt zo uit dat ze je producten met aandacht maken en dat stellen we op prijs.

Lange levertijd

Het is wel jammer dat de levertijd erg lang is. Hema zegt op haar website dat de levertijd 15 tot 20 werkdagen is. Wij hebben zelfs nog langer op onze bestelling moeten wachten: 26 werkdagen. Dat is meer dan een maand, dan ben je bijna vergeten dat je iets besteld hebt.

Conclusie

Wat een leuk initiatief van Hema! 3D-printen klinkt voor velen waarschijnlijk nog altijd als toekomstmuziek. Hoewel de mogelijkheden bij Hema nog wel erg beperkt zijn, wordt 3D-printen zo wel meer toegankelijk. Hema heeft al aangegeven dat er op korte termijn meer producten volgen, hopelijk breiden ze ook het aantal basisontwerpen uit.

Pluspunten

3D-geprinte producten zijn netjes afgewerkt;

Eenvoudige online-tool om je ontwerp te maken;

Hema maakt 3D-printen zo erg toegankelijk.

Minpunten

Nog weinig verschillende basisontwerpen;

Lange levertijd.

Wat is Hema 3D-printen?

Begin maart lanceerde Hema haar nieuwe 3D-printservice. Op de website van Hema kun je met een online tool 'zelf een armband, ketting of telefoonhoesje ontwerpen'. Je kunt kiezen uit een beperkt aantal basisontwerpen, waarvan je het materiaal, de kleuren en de tekst kunt aanpassen.

3D-printen

Een 3D-printer bouwt laagje voor laagje een object op. Er zijn verschillende materialen waarmee geprint kan worden, maar Hema gebruikt nu alleen plastic en rvs. Het object dat je wilt printen, moet je maken in een 3D-modelleerprogramma op de computer. Dit is normaal gesproken lastige software en 3D-modelleren is daarom niet voor iedereen weggelegd. Hema maakt dit een stuk makkelijker met een eenvoudige ontwerppagina op hun website.

Er zijn ook andere bedrijven waar je jouw eigen ontwerpen kunt laten 3D-printen en er zijn zelfs al enkele 3D-printers voor thuisgebruik op de markt, zoals de eind 2012 door ons geteste Cube. Die 3D-printers zijn wel vrij prijzig, dus als je 3D-printen eens wilt proberen, kun je beter gebruik maken van een printservice die jouw ontwerp voor je 3D-printen.

Opties, kosten en levertijd

Armband (€19,95)

3 varianten: gold plated, zwart metaal en rvs;

Nikkelvrij;

Tot aan 8 karakters;

Band van nylon in 5 kleuren: rood, roze, paars, blauw en zwart.

Ketting (€24,95)

2 varianten hangers: gold plated en rvs;

Ketting in de kleuren oud zilver en goud;

Nikkelvrij;

Maximaal 12 karakters.

Telefoonhoesje (€19,95)

10 basisontwerpen;

Voor iPhone 4, iPhone 5, Samsung Galaxy S3 en S4;

4 kleuren: blauw, roze, wit en zwart;

Ook variant met losse achterplaat mogelijk.

Je betaalt ook altijd €1,50 verwerkingskosten. De levertijd is volgens Hema 15 tot 20 werkdagen. Je kunt je bestelling afhalen in een Hema-winkel of laten thuisbezorgen voor €4,95.