Wat is de LG LSM-100?

De LG LSM-100 Smart Scan is een geïntegreerde combinatie van een optische muis en een handscanner. Anders dan de handscanners van 20 jaar geleden mag je de scanner in een willekeurige beweging over het te scannen oppervlak bewegen; de software zorgt dat er één compleet, samengevoegd, rechtopstaand, scanbeeld ontstaat.

In onze review lees je hoe de Smart Scan in de praktijk bevalt.

Specificaties:

Aansluiting: usb 2.0 (usb-snoer aan het apparaat);

Nauwkeurigheid muis: 1200 dpi (optisch);

Maximale resolutie scanner: 320 dpi;

Scanoppervlak: maximaal A3.

Systeemeisen:

Besturingssysteem: Windows XP / 7 / Vista;

Aansluiting: op een usb-poort (minimaal usb 2);

Vrije ruime intern geheugen: 1 GB (XP) tot 4 GB (Windows 7);

Vrije ruimte op de harde schijf: 1 GB minimaal, 4 GB aanbevolen.



Review LG LSM-100

De 'scannermuis' doet een beetje denken aan de betaalbare handscanners van twintig jaar geleden. Die moesten wel heel recht en heel langzaam over een oppervlak worden bewogen om een goede scan te maken; een lastig karwei. Toen ook de A4-vlakbedscanners goedkoop werden (ze kosten nu vanaf circa €60), verdween de handscanner uit beeld.

Vegen

En nu is er dan een muis die als handscanner kan worden gebruikt. Anders dan de handscanner van weleer hoef je met de Smart Scan gelukkig niet in één rechte veegbeweging te scannen, je mag een beeld in verschillende achtereen volgende bewegingen 'naar binnen vegen' en de veegbanen mogen krom zijn. Sterker nog: de scanmuis kan zelfs dwars scannen. De video van de Engelse consumentenbond 'Which?' laat zien welke vrijheid je hebt. Het scannen start overigens direct na een druk op de scanknop, aan de zijkant van de muis.

Naden

De meegeleverde scansoftware bij de LG Smart Scan LSM-100 regelt dat er toch een normaal en samengevoegd scanbeeld ontstaat. Eventuele 'naden' poetst het scanprogramma weg en teksten worden zo goed mogelijk rechtgezet (je kunt beelden ook achteraf roteren). Jammer dat deze scansoftware alleen voor Windows beschikbaar is en niet voor de Mac.

Niet optillen

Er is een minder leuke eigenschap en dat is dat je de scanmuis niet mag optillen tijdens het scannen. Zodra hij het contact met de ondergrond verliest, stokt het scanproces. Je kunt het beeld dan niet aanvullen door verder te scannen. Bij het scannen van boeken, kranten met nietjes (zoals NRC Next) en tijdschriften met diepe vouwen betekent dit soms enige frustratie. Kom je in de naad van een magazine of boek terecht, of hobbel je over een nietje heen, dan stopt het apparaat soms onbedoeld en kun je helemaal opnieuw beginnen.

Fijn scannen

Een los vel of velletje scannen, dat je plat op tafel kunt leggen, gaat wel altijd prima, zelfs tot A3-formaat aan toe. Kleinere papieren kunnen handig onder een transparant velletje worden geschoven dat vastzit aan een meegeleverde muismat. Dat maakt het scanoppervlak mooi glad zodat het scannen nog wat soepeler loopt.

Tekst herkennen

Veel gebruikers zullen teksten inscannen. Ze willen bijvoorbeeld iemand een fragment uit een magazine e-mailen of een krantenartikeltje op Facebook zetten. De scansoftware heeft gelukkig een prima module voor tekstherkenning, Optical Character Recognition (OCR) in het jargon. De OCR-module werkt snel en accuraat. We scanden twee tijdschriftartikelen (Emerce en Volkskrant Magazine) en een pagina uit de NRC Next (een klein formaat krant). Alleen bij de laatste was het echt moeilijk de tekst de pc in te krijgen. Dat lag niet aan de tekstherkenning maar aan de nietjes in de naad, waardoor het scannen steeds in de soep liep en pas bij poging No. 3 lukte.

Muisfunctie

De meeste tijd zul je deze gadget toch als muis gebruiken. Het is een zogeheten optische muis die nauwkeurig werkt en geen stof verzamelt (door een muisbal). De vorm van de Smart Scan is wat minder prettig; hij is stukken hoger dan standaard muizen. In grote mannenhanden is het niet echt een punt, in vrouwen- of kinderhanden zal de LSM-100 aanvoelen als een 'blok'.

Conclusie

Voor de ca. €100 die de winkelier vraagt koop je een leuke, goed werkende gadget. Boeken en magazines blijven wel een probleem bij het scannen, omdat het scanoppervlak absoluut plat moet zijn. Koop je niet deze muisscanner maar een eenvoudige vlakbedscanner en een simpele optische muis, dan heb je voor iets minder geld ongeveer dezelfde functionaliteit. De geïntegreerde scannermuis bespaart je wel ruimte en kan een complete krantenpagina scannen, al ben je dan wel even bezig.

