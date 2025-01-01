EpsonEcotank ET-2927
In de uitvoering
- Soort: Alles-in-1 - kleur
- Printtechnologie: Inkjet
- Wifi: Ja
Laagste prijs
Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Gebruiksgemak
Scannen
Kopiëren
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Deze kleurenprinter kan printen, scannen en kopieren. Verbinding maken met WiFi is mogelijk.
Samenvatting
- Soort
- Alles-in-1 - kleur
- Printtechnologie
- Inkjet
- Wifi
- Ja
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken
- Nee
- Navullingen
- Inktflesje(s)
- Aantal navullingen
- 4
- Geschikt voor abonnement
- Nee
- Apple AirPrint
- Ja
- Maximum printresolutie
- 5760 x 1440