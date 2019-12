Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Epson WorkForce Pro WF-M5190DW is een eenvoudige printer voor het afdrukken van brieven, spreadsheets en drukwerk. Dat zal hij desgewenst automatisch dubbelzijdig doen, maar een kleurenafdruk behoort niet tot het repertoire. Hij drukt snel af, in hoge kwaliteit en met meer gebruiksgemak dan menig andere printer. Hij verbruikt relatief weinig inkt voor afdrukken. Scannen en kopiëren zijn niet mogelijk met dit apparaat. Qua netwerkmogelijkheden is dit juist wel een volledig uitgerust apparaat, met uitzondering van een mogelijkheid om te printen via NFC. Er zit een klein zwart-witscherm op.