Vier printers bij Radar

In de video van Radar ligt de focus op de inktkosten per pagina en komt de Brother als beste van de vier uit de bus. Toch heeft hij in de uitgebreide test van de Consumentenbond niet het hoogste testoordeel. Op andere testonderdelen presteert hij weer net wat minder. Ook zijn er in onze vergelijker genoeg inkjetprinters te vinden met lagere inktkosten dan deze J132W.

Vergelijk de testresultaten van deze 4 printers.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit nieuwsbericht of filmpje? Laat het ons weten bij 'vraag & antwoord'.