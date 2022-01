Chiptekort in de autowereld

Chiptekort en autoproductie

Het chiptekort vormt een groot probleem voor autofabrikanten. In auto’s zit tegenwoordig een grote hoeveelheid elektronica waarmee verschillende functies worden aangestuurd. Het zijn in feite rijdende computers.

Verkeerde inschatting

Aan het begin van de pandemie hebben autofabrikanten een verkeerde inschatting gemaakt. De verwachting was dat de vraag naar auto’s zou teruglopen. De bestellingen voor chips werden daarom teruggeschroefd. Dit was het begin van het probleem. Nu de verkoop van auto’s weer aantrekt, staan de autofabrikanten achteraan in de rij bij de chipfabrikant. Het is lastig voor auto-importeurs om in te schatten wanneer de auto’s geleverd worden.

Autolease-collectief: auto’s op voorraad

Via het Autolease-collectief zijn er nog verschillende auto’s op voorraad. De levertijden zijn vooraf bekend. 'Wij willen de klanten niet opzadelen met deze onzekerheid. Autoplanning zoekt voor het Autolease-collectief naar kleine partijen van modellen die nog wel beschikbaar zijn. De Hyundai i20 is daar een voorbeeld van', licht een van de deelnemende leasemaatschappijen toe.

Vertraagde levering

Is de levering vertraagd? Bij verschillende auto's uit het aanbod van de Consumentenbond krijg je dan een 'voorloopauto' aangeboden. Die wordt in een kleinere autoklasse geleverd tegen het leasetarief van de bestelde auto. Dat is vaak voordeliger dan een huurauto.