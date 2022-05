Vanaf 2022 gaat de bijtelling voor elektrische auto's (opnieuw) omhoog.

Nu is de bijtelling nog 12% per jaar over een cataloguswaarde tot €40.000. Over het bedrag daarboven betaal je 22% bijtelling. Gebruik je de auto in 2021 voor het eerst, dan geldt deze regeling nog 5 jaar.

Lease je de auto in 2022? Dan is het bijtellingspercentage 16% per jaar over de autowaarde tot €35.000. Over het meerdere betaal je, net als dit jaar, 22% bijtelling. Ook dat geldt 5 jaar.

Korting op de bijtelling

De maximale korting op de bijtelling is bij ingebruikname in 2022 nog maar (maximaal) €2100 per jaar. De korting is dan namelijk 6% (22%-16%) over maximaal €35.000. In 2021 is de totale korting nog (maximaal) €4000. Namelijk 10% (22%-12%) van €40.000.

Het profijt dat je van deze korting hebt, hangt af van je belastingtarief. Bij een inkomen tot circa €69.398 is dat 37,1% van €2.100, bij tenaamstelling van de auto in 2022. Dat is dus €780 per jaar. Bij een hoger inkomen is het 49,5% van €2.100. Dat is €1040 per jaar.

Het bijtellingtarief blijft 5 jaar lang gelden. Dit geldt vanaf het moment dat een auto voor het eerst op naam is gezet (jaar van de tenaamstelling). Is dit na de jaarwisseling? Dan betaal je de komende jaren zo'n €4.000 à €5.000 meer inkomstenbelasting.

Lange wachttijden

Let op dat de auto voor 1 januari op naam wordt gezet. Anders kun je niet profiteren van de lagere bijtelling. Voor de meeste modellen ben je al te laat met bestellen voor dit belastingvoordeel. Er zijn momenteel erg lange wachttijden.

Beter alternatief

Een auto privé leasen of kopen is populair. Je kunt daarvoor subsidie krijgen, maar die geldpot is wel snel leeg. Ook kun je dan een vergoeding van 19 cent vragen van je werkgever voor woon-werkverkeer. Die kan lekker aantikken, terwijl je zelf geen hoge brandstofkosten maakt.