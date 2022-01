Elektrische auto’s Renault scoren slecht in Euro NCAP crashtests

In een reactie verklaarde Renault dat beide auto’s voldoen aan de wettelijke eisen. Veiligheidsorganisatie Euro NCAP legt de lat hoger en voert zwaardere botsproeven uit. Daarnaast kijkt NCAP ook naar aanwezigheid en kwaliteit van rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems of ADAS), die botsingen helpen te voorkomen. In 2023 worden de wettelijke eisen voor nieuwe automodellen aangescherpt richting Euro NCAP-tests.

De Consumentenbond heeft de 2 auto’s vanwege de slechte veiligheidsscores uit het aanbod van het Autolease-collectief gehaald.

Niet onveilig, wel verouderde techniek

We kunnen de 2 auto’s niet onveilig noemen, maar je koopt techniek van een decennium of meer geleden. Ze bieden minder bescherming bij botsingen dan concurrenten. Renault beknibbelde bij de facelift van de ZOE in 2020 op de veiligheidsuitrusting door minder effectieve zij-airbags te monteren. Als basis voor de Dacia Spring diende de voor India en Brazilië ontwikkelde Renault Kwid. Die liet in die landen ook al geen vlekkeloze indruk achter in botsproeven.

Het is opmerkelijk dat de auto’s zoveel punten laten liggen in de botsproeven. Lagere scores in het Euro NCAP-programma worden vaak veroorzaakt door lage beoordelingen voor rijhulpsystemen. De inzittendenbescherming is vrijwel altijd in orde.



Ook is het bijzonder dat bij Renault veiligheid geen prioriteit lijkt te hebben als het gaat om duurzaam (elektrisch) autorijden. Zij waren ooit voorloper op het gebied van autoveiligheid.

Goede scores

Gelukkig was er ook beter nieuws te melden. De BMW iX, Genesis’ G70 en GV70, Mercedes-EQ EQS, Nissan Qashqai, Škoda Fabia en Volkswagen Caddy kregen allemaal 5 sterren. Daarnaast gingen er 4 sterren naar de elektrische FIAT 500e en de MG Marvel R.

Euro NCAP is een onafhankelijke organisatie die auto’s beoordeelt op veiligheid. Europese consumentenorganisaties, waaronder Consumentenbond, zijn medeoprichter.