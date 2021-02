Groener rijden via het Autolease-collectief

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Via private lease kun je betaalbaar elektrisch rijden. Toch is de stap naar elektrisch rijden voor sommige nog groot. Om deze stap makkelijker te maken hebben we wat nieuws. Een omruilgarantie voor de Kia e-Niro. Je kunt ook een laadpaal mee leasen. Wel zo makkelijk.

Omruilgarantie

Twijfel je nog over volledig elektrisch rijden? Je kunt hier via ons Autolease-collectief kennis mee maken. Je kunt nu 5 maanden rijden in een Kia e-Niro (maximaal 1000 km/maand rijden). Een elektrische auto kent relatief hoge afschrijvingen. Kies je voor leasen dan heb je wel de lusten maar niet de lasten van elektrisch rijden.

Bevalt elektrisch rijden je toch niet helemaal? Dan kun je boetevrij overstappen op een Kia Niro Hybrid of Plug-in-Hybrid. We willen hiermee de drempel om elektrisch te rijden verlagen. Deze exclusieve actie loopt tot en met 31 maart 2021.

Laadpaal leasen

Ga je elektrisch rijden dan is een laadpaal aan huis wel zo fijn. Dat is praktisch en meestal ook het goedkoopst per kWh. Je kunt een laadpaal kopen, maar leasen is ook mogelijk. Kies je via ons Autolease-collectief voor een volledig elektrische Kia? Dan kun je nu ook een laadpaal leasen. Dit geef je eenvoudig aan bij je aanvraag.

Om je helemaal te ontzorgen bieden we een volledige service aan. Denk aan levering en installatie van de laadpaal. Service en onderhoud zijn ook inbegrepen. Is je leaseperiode voorbij? Dan wordt de laadpaal ook weer voor je weggehaald. Of je kunt hem overnemen van de leasemaatschappij.

Proefrit aan huis

Een proefrit bij de dealer is helaas niet mogelijk door de lockdown. Maar geen zorgen. In samenwerking met Kia bieden bieden we een oplossing. Je kunt tijdens de lockdown thuis een proefrit maken. Dit werkt als volgt:

Je doet een aanvraag voor een Kia auto via ons Autolease-collecief. De leasemaatschappij neemt contact met je op en doet een financiële check. Is alles in orde? Dan nemen ze contact op om de levering door te nemen. Je kunt dan aangeven dat je een proefrit wilt maken. De lokale dealer komt naar je toe met de auto voor een proefrit. De afspraak is binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Ben je niet overtuigd? Dan kun je ook weer van je contract af. Voor de proefrit betaal je €50 (inclusief btw). Ga je in je nieuwe leaseauto rijden dan krijg je dit bedrag weer terug.

Autolease-collectief

Met een private-leaseauto van de Consumentenbond heb je een nieuwe auto voor een eerlijke en scherpe prijs. De auto wordt geleverd via de officiële (lokale) dealer, waar je ook terecht kunt voor het onderhoud.

De leasemaatschappijen die meedoen aan het Autolease-collectief moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Zo moeten ze het Keurmerk Private Lease hebben. Lees meer over het Autolease-collectief en de voordelen.

BLOK: Private lease