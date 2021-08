Langlopend leasecontract

Vind jij voordelig rijden belangrijk? Dan ben je doorgaans goedkoper uit als je kiest voor een leasecontract met een langere looptijd. Het grote voordeel van een langlopend leasecontract is dat de maandelijkse kosten lager zijn. Een ander voordeel is dat je niet steeds van auto hoeft te wisselen.

Maar er zitten ook nadelen aan een lang leasecontract:

Het is een langdurig financiële verplichting.

Een tussentijdse opzegging kan flink in de papieren lopen.

Een private-leasecontract levert doorgaans een BKR-registratie op. Dit kan invloed hebben op hoeveel je maximaal kunt lenen.

In de praktijk kiezen de meeste mensen toch voor een langlopend leasecontract. De nadelen wegen niet op tegen de lagere maandelijkse kosten.

Private lease via de Consumentenbond

Via ons Autolease-collectief kun je kiezen voor een kort- of langlopend leasecontract. Alle leasemaatschappijen met het Keurmerk Private Lease kunnen meedoen aan ons Autolease-collectief. We krijgen zo van elke partij een ander en uniek aanbod. Hierdoor kun je bij ons terecht voor diverse flexibele leasecontracten. Deze contracten:

zijn maandelijks opzegbaar

zijn flexibel en hypotheekvriendelijk

hebben korte looptijden van 12 of 24 maanden

Kies je voor zekerheid, een vaste leaseprijs of wil je juist kunnen wisselen van auto? Ons aanbod heeft voor iedereen een passende oplossing.

Check ons aanbod

Kortlopend leasecontract

Wil je liever niet lang vastzitten aan een leasecontract? Is je financiële situatie bijvoorbeeld onzeker of ben je op zoek naar een tijdelijke oplossing? Of wil je gewoon in het nieuwste model auto rijden? Dan is een kortlopend leasecontract ook een optie.

Een kortere looptijd betekent meer flexibiliteit. Maar hier hangt wel een prijskaartje aan vast. De maandelijkse kosten zijn namelijk vaak flink hoger. Ga voor jezelf na welke looptijd het beste bij jouw situatie en wensen past.

Ben je op zoek naar een tijdelijke oplossing? Dan kan Shortlease iets voor jou zijn. Lees meer over de voor- en nadelen van shortlease

Langlopend leasecontract overnemen

Je wilt geen langlopend leasecontract maar wel profiteren van het financiële voordeel van een langlopend leasecontract. In dat geval kun je de overname van een bestaand leasecontract overwegen.

Een langlopend leasecontract kan om verschillende redenen tussentijds moeten worden beëindigd. Soms kun je een contract zonder boete tussentijds opzeggen. Maar dit is niet altijd het geval. Om een forse boete te voorkomen, kun je een langlopend leasecontract ter overname aanbieden.

Zo kun je bijvoorbeeld het leasecontract overnemen van iemand die je kent. Maar er zijn ook bedrijven en websites die langdurige leasecontracten ter overname aanbieden.

De voordelen

Je kunt gebruik maken van de lage maandelijkse kosten.

Je hebt snel een goede auto ter beschikking.

Kortere looptijd.

De nadelen

Je kunt de auto niet zelf samenstellen.

Je bent gebonden aan de afspraken die met de leasemaatschappij zijn gemaakt.

Overweeg jij een bestaand leasecontract over te nemen? Bekijk onze checklist. Zo weet je waar op moet letten en of dit contract bij je past.