Ieder jaar neemt het aantal private leaseauto’s toe. Sinds 2016 zijn er bijna 4 keer zoveel private leaseauto’s. Vooral compacte gezinsauto’s en stekker- of elektrische auto’s (volledig of deels) zijn populair. Volgens cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Populaire auto’s Autolease-collectief

Volledig elektrische private leaseauto’s en plug-in hybride auto’s (PHEV) zijn vooral populair. De top 5 van gewilde merken en modellen:

1. Peugeot e-208

De Peugeot e-208 is enorm populair bij deelnemers aan het Autolease-collectief. Deze 100% elektrische stadsauto is heel goed geprijsd. Je hebt al een Peugeot e-208 vanaf €335 per maand. Voor volledig elektrische auto’s is ook subsidie mogelijk. Als je deze koopt of private leaset.

2. Ford Kuga PHEV

De Ford Kuga PHEV (plug-in hybride, combinatie benzinemotor en elektrische motor) is nog steeds populair in het collectief. Het is een ruime, grotere auto die ook erg zuinig rijdt. Vanaf €449 per maand private lease je de Ford Kuga. Je kunt de auto voor 60 maanden leasen. Maar ook voor 12 maanden.

3. Mitsubishi Space Star

Deze compacte stadsauto is de goedkoopste private leaseauto in het Autolease-collectief. Ook is Mitsubishi door de Consumentenbond uitgeroepen tot meest betrouwbare automerk. Je leaset de Mitsubishi Space Star al vanaf €215 per maand.

4. Opel Corsa

Deze Opel Corsa private leaseauto is nog goed leverbaar. En beschikbaar met een flexibel contract. De looptijd is dan 36 maanden. Maar na 12 maanden mag je zonder kosten opzeggen, met een maand opzegtermijn.

5. ‘Mystery’ stadsauto (occasion)

Deze 'mystery' private leaseauto’s zijn gebruikt (occasions) tot 2 jaar oud. Ze kosten €239 per maand en zijn al binnen 2 tot 3 weken leverbaar. De auto’s zijn allemaal 5-deurs benzineauto’s in goede conditie. Denk aan een Kia Picanto, Volkswagen Up! of Citroen C1. Je kunt een flexibel contract afsluiten dat maandelijks opzegbaar is na 1 jaar.

Looptijd contracten

Via het Autolease-collectief kun je een auto voor 12 tot 60 maanden private leasen. De meeste deelnemers aan het collectief sluiten langlopende contracten af van 60 maanden (5 jaar). Prijs kan daarvoor de reden zijn. Hoe langer de looptijd, hoe lager de maandprijs.

Tussentijds opzeggen

Via het Autolease-collectief kun je in bijzondere omstandigheden tussentijds van het contract af. Zoals na ontslag of overlijden.

Type contracten

Daarnaast zijn de flexibele contracten (langlopend en opzegbaar na een jaar) en die van 12 maanden populair. Die contracten zijn niet voor alle auto’s af te sluiten.

Ervaring van anderen

De meeste deelnemers aan het collectief zijn tussen de 30 en 60 jaar oud en kiezen voor een contract met 10.000 tot 15.000 kilometer per jaar. Bekijk ook de reviews.

Levertijden

Ga je ook voor een private leaseauto? Wacht dan niet te lang. Door het chiptekort zijn er nog steeds leveringsproblemen bij diverse producten. Via het Autolease-collectief zijn sommige auto’s snel leverbaar. Levertijden worden vooraf aangegeven.

Voorloopauto bij vertraagde levering

Bij vertraagde levering kun je vaak een 'voorloopauto' gebruiken. Die wordt in een kleinere autoklasse geleverd tegen het leasetarief van de bestelde auto. Dat is vaak voordeliger dan een huurauto. Zo kun je alsnog de weg op.