Subsidies elektrische auto’s te snel op

Sinds 1 juli 2020 kun je aanschafsubsidie aanvragen als je een elektrische auto koopt of leaset. Het gaat om een bedrag van €4000 voor een nieuwe elektrische auto en €2000 voor een occasion (tweedehandsauto). De regeling is populair. De subsidiepot voor nieuwe auto's was in 2021 binnen een paar dagen leeg, net als in 2020. De subsidie voor gebruikte elektrische personenauto's (occasions) is sinds 28 augustus 2021 vergeven.

Standpunt Consumentenbond

Als je nu nog een elektrische auto wilt kopen met subsidie moet je tot 2022 wachten. En dan is het geld waarschijnlijk weer zo op. Het is dus slimmer om de budgetten voor de komende jaren naar voren te halen. Daarvoor pleiten onder meer ANWB en Natuur & Milieu. Wij ondersteunen dit pleidooi. Zo wordt elektrisch rijden sneller bereikbaar en kunnen de klimaatdoelen sneller gehaald worden.