Volkswagen ID.3 - Review

Eerste indruk|De Volkswagen ID.3 is een volledig elektrische auto die relatief goedkoop is, een goede actieradius biedt en genoeg ruimte voor een gezin.

Conclusie

Deze nieuwe elektrische auto van Volkswagen biedt voor een relatief lage prijs genoeg ruimte voor een gezin. Hij heeft een goede actieradius, zelfs met het kleinste accupakket. Helaas is de auto nu nog niet 'af', begin 2021 moeten de jongste software-updates worden toegevoegd.

Ruim en goede prestaties

Deze nieuwe elektrische auto van Volkswagen is relatief goedkoop, biedt een goede actieradius en genoeg ruimte voor een gezin. Nu worden nog de versies met groter accupakket (met een capaciteit van 58 kiloWattuur, opgegeven bereik door de fabrikant: 424 kilometer) en zeer sterke elektromotor van 204 pk geleverd, maar die zijn pittig aan de prijs.

We hebben de ID.3 uitgeprobeerd en hij valt ons niets tegen. Hij is ruim genoeg voor een gezin, biedt goede rijeigenschappen en een opvallend kleine draaicirkel. Er zijn veel veiligheidssystemen standaard aan boord, helaas is de software nog steeds niet ‘af’ en moeten de huidige berijders begin 2021 nog terug naar de dealer voor een software-update. Hij is ‘in de wijk’ te laden aan een publieke laadpaal (met een laadsnelheid van 11 kiloWatt), dan zit de accu in een paar uur weer vol. Snelladen kan tot 100 kW, maar let dan wel op de tarieven want die zijn op dit moment nog schimmig!

Begin 2021: goedkopere versie

Eind december is de Volkswagen ID.3 aan het Private Lease collectief toegevoegd. Begin 2021 komt er een versie met een kleiner accupakket (45 kWh, 330 km bereik) en een elektromotor met 150 pk - en hiermee zijn de prestaties nog steeds heel goed! - met een basisprijs van 30 mille. In deze uitvoering zal hij een leasetarief krijgen dat vergelijkbaar is met een gezinsauto met een benzine- of dieselmotor.