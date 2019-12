Conclusie

Wanneer je alleen een WA- of beperkt casco dekking hebt, dan kan het zijn dat autoschade niet onder de dekking valt. De schadeverhaalsdienst 112schade.nl kan je dan helpen bij het verhalen van de schade, míts dit kansrijk lijkt. Dit kan handig zijn als je ook geen rechtsbijstandsdekking hebt. Het is mogelijk dat de verhaalservice in jouw geval niet 100% kosteloos is, omdat een gedeelte van de kosten voor autohuur voor jouw rekening komt. Wil je die kosten niet bijleggen, kies dan een schadehersteller waarbij je kosteloos vervangend vervoer krijgt.

Wat is het?

Wanneer je voertuig- of letselschade hebt waarbij een tegenpartij is betrokken, die je aansprakelijk acht dan kun je 112schade.nl inschakelen. Voor schade aan een auto, maar ook aan je fiets of brommer. Deze dienstverlener schiet de eventuele expertisekosten voor en verhaalt je schade op de tegenpartij. Je meldt de schade online, binnen 2 werkdagen wordt je melding op verhaalbaarheid beoordeeld. Het kan zijn dat jouw schade niet in aanmerking komt voor de dienst wanneer de tegenpartij niet schuldig is, betrokkenheid niet te bewijzen valt of wanneer de dader onbekend is en de schade niet bij het Waarborgfonds Motorverkeer te verhalen is. 112schade.nl verhaalt materiele schade gemiddeld binnen 57 dagen, maar de termijn kan per geval verschillen en weken tot maanden duren.

Kosteloze service?

De verhaalservice is kosteloos. Je betaalt ook niets als het schade verhalen niet lukt. 112schade.nl zal dus streng zijn bij aangemelde claims. De kosten die 112schade.nl maakt bij het verhaal kunnen apart worden gefactureerd bij de aansprakelijke tegenpartij. In de wet is geregeld dat iemand die schade heeft geleden een deskundige mag inschakelen die men bijstaat bij het verhalen van de schade. Die kosten zijn ook te verhalen op de tegenpartij. 112schade.nl kan kosteloos werken zolang de schade in Nederland heeft plaatsgevonden. Dit is een verschil met een rechtsbijstandverzekering omdat je voor 112schade.nl geen premie betaalt.

Letselschade

Bij letselschade wordt letselschadebureau Compensa ingeschakeld, waarmee 112schade.nl samenwerkt. Je kunt ook smartengeld en materiele letselschade claimen, zoals reiskosten, kosten voor (extra) huishoudelijke hulp en pensioenschade.

Diks verzekeringen

Sinds oktober 2011 bestaat 112schade.nl, een initiatief van Ilse en Marc Diks (ook eigenaren van tussenpersoon Diks verzekeringen). Recent kondigde 112schade.nl aan het opstellen van een voorlopige nota voor kleine schades (tot €500) te digitaliseren met foto’s. Door het inschatten van de schadeomvang op basis hiervan kan de afwikkeling vlotter verlopen. Boven schadebedragen van €500 wordt een onafhankelijke expert ingeschakeld.

Voordelen

Verhaal van schade, zorgkosten (die niet gedekt zijn door de zorgpolis) en eventuele inkomstenderving voor zelfstandig ondernemers (ZZP’ers).

De eventuele expertisekosten worden voorgeschoten, hier zit geen maximum aan vast voor een expert die met 112schade.nl samenwerkt.

Mocht je schade uiteindelijk niet te verhalen zijn dan neemt 112schade.nl de (expertise)kosten voor zijn rekening.

Je mag zelf bepalen waar en of je een schade laat herstellen.

Tijdens de reparatie van de auto wordt vervangend vervoer geregeld.

Voor schade door een buitenlandse partij kun je deze dienst ook inschakelen.

Onder de service valt ook verhaal op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Inzage in online schadedossier om de voortgang te bekijken.

Handig filmpje op de website met tips waarop te letten bij het invullen van het schadeformulier.

Nadelen

Vervangend vervoer geldt alleen voor de ongeveer 100 garagebedrijven die zijn aangesloten bij 112schade.nl. Er zijn weinig aangesloten bedrijven in de provincies Friesland en Zeeland.

De service is voor verkeersschades. Ook voor schades zonder rechtstreeks vorderingsrecht zoals bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), maar die schades zijn lastiger te verhalen.

De reparatiekosten worden niet meer voorgeschoten. 112schade.nl is daarmee gestopt omdat er te weinig mensen gebruik van maakten.

Het starten van een gerechtelijke procedure is niet mogelijk, bij een rechtsbijstandverzekering kan dit wel.

De exacte regels omtrent autohuur na een ongeval staan niet op website, maar zijn wel opvraagbaar.

Voor het zien van de demo van het schadedossier moet je je naam en e-mailadres achterlaten.

Het privacy statement is erg verstopt op de website. Nergens bij het melden van de schade ga je akkoord met het privacy statement.

Bij de reviews op de website staat geen datum vermeld.

Update 13 juni 2016

112schade.nl heeft naar aanleiding van deze review direct aanpassingen doorgevoerd:

De inloggegevens van de demo portal staan nu online zodat je geen e-mailadres hoeft achter te laten.

Bij het melden van de schade wordt er melding gemaakt van de privacyvoorwaarden.

Reviews op de website hebben een datum. Ook er zijn een paar recente reviews bijgeplaatst.

