Advocaten niet open over tarieven

Nieuws|Wat kost de hulp van een advocaat bij een geschil over een product of dienst? Van de 460 advocatenkantoren die de Consumentenbond benaderde, gaf slechts 8% inzage in zijn tarieven.

Een klacht over een product of dienst kan zomaar in een geschil uitmonden. Je hebt dan verschillende opties om je recht te halen, zoals een rechtsbijstandverzekering of gesubsidieerde rechtsbijstand. Eén andere optie is zelf een advocaat inschakelen. De gemiddelde uurprijs voor de hulp is ruim €200. In ons onderzoek loopt dit tarief uiteen van €127 tot €320. De uurprijs kan afhangen van de ervaring van de advocaat en hoe complex de zaak is.

Totaalplaatje

Wat je totaal kwijt bent aan advocaatkosten, verschilt per kwestie en de stappen die je met de advocaat zet. De 38 advocatenkantoren die wel meewerkten aan ons onderzoek rekenen gemiddeld €350 voor een beoordeling van je geschil en juridische brief aan de tegenpartij. Hulp bij een procedure bij de geschillencommissie kost gemiddeld €1450 en bij een rechtszaak €2250. Daar komen andere kosten, zoals griffierecht, nog bij. In consumentenzaken, zoals een conflict met een incassobureau om een rekening van een paar honderd euro, wegen de kosten vaak niet op tegen het financiële belang.

Btw en kantoorkosten

Let erop dat de advocaatkosten inclusief 21% btw zijn. De helft van de advocaten in ons onderzoek gaven prijzen op exclusief btw. Ook rekenen sommige kantoren bovenop het uurtarief ‘kantoorkosten’ van 5% of 6%. Op die manier ben je een stuk duurder uit dan op het eerste gezicht lijkt. Administratieve werkzaamheden gebeuren weleens kosteloos. Voor reistijd geldt soms een lager uurtarief. Bij de helft van de kantoren staat de tariefinformatie niet op de website.

Lees meer: