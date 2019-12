Aegon komt met forse premieverhoging

Nieuws|Aegon verhoogt de premie voor de bestaande rechtsbijstandsverzekering met liefst 30%. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) wordt 10% duurder. Volgens Aegon is dit ‘om het rendement op de verzekeringen te borgen’.

In een nadere verklaring geeft een woordvoerder van Aegon aan dat 'de schadelast op de rechtsbijstandverzekering helaas is gestegen om 2 redenen: de uitspraak van de Hoge Raad over de vrije advocaatkeuze en de economische recessie, die ervoor zorgde dat het aantal ontslagzaken en andere arbeidsconflicten steeg'.

Wat betreft de AVP constateerde onderzoeksbureau MoneyView onlangs al dat daarop vooral meer kleine schades veroorzaakt door kinderen en huisdieren worden geclaimd, wat in een breder verband leidt tot hogere premies.

Productlancering

De fikse premiestijgingen vallen samen met de lancering van het vernieuwde Woon- en VrijeTijdpakket (WVT). Naast de bestaande allriskverzekeringen zijn er nu ook (goedkopere) basisverzekeringen voor inboedel, opstal, rechtsbijstand en reizen. Deze komen feitelijk in plaats van de eveneens voordeliger Aegon Online-polissen. Alleen de AVP kent geen basisvariant.

