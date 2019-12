Aegon Rechtbijstandsverzekering

Eerste indruk|Aegon heeft een nieuwe rechtsbijstandverzekering, met nieuwe premies en nieuwe voorwaarden. Een voordeel: het is een verzekering met modules geworden. In plaats van een basis- of allriskdekking kies je nu zelf welke modules je wilt meeverzekeren.

Hoge premie, beter testoordeel

De afgelopen jaren scoorde Aegon maar magertjes tot gemiddeld met zijn Basis en Allrisk rechtsbijstandpolissen. Het testoordeel stijgt met het nieuwe product iets: van 6,8 (Basis) en 7,1 (Allrisk) naar 7,4. Deze stijging zorgt voor een betere positie in de lijst van rechtsbijstandverzekeringen.

De verbetering zit met name in het verdwijnen van de franchise en de hogere vergoeding voor externe kosten. Wel is de premie voor een rechtsbijstandpolis met meerdere modules aan de hoge kant.

8 aanvullende modules

De verzekering bestaat uit een basisdekking die je kunt uitbreiden met 8 aanvullende modules: Verkeer, Wonen, Personen, Mediation bij echtscheiding, Arbeid en inkomen, Fiscaal recht en Vermogensbeheer, Statutair directeur en Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden.

Pluspunten

De polis kun je zelf samenstellen uit losse, flexibele modules.

Er geldt geen minimaal financieel belang voor conflicten, franchise genoemd. Dit was €200 bij de basisvariant en €175 bij de allriskvariant.

genoemd. Dit was €200 bij de basisvariant en €175 bij de allriskvariant. Het verzekerde bedrag voor externe kosten voor een externe rechtshulpverlener is verhoogd van €7500 (Basis) en €12.500 (Allrisk) tot €30.000. Maar let op: hiervan worden alleen de eerste €10.000 aan externe kosten volledig vergoed. Alle kosten daarboven worden voor 75% vergoed, tot een maximum van €30.000.

Het maximumbedrag van €30.000 geldt ook in geval van vrije advocaatkeuze. Dus wanneer je als verzekerde zelf een advocaat wilt kiezen bij een juridische procedure waar geen advocaat verplicht is. Veel andere rechtsbijstandverzekeraars perken die kosten flink in tot een paar duizend euro of vragen een eigen risico.

Je krijgt juridisch advies bij niet-gedekte geschillen.

Minpunten

Er is een wachttijd van 3 maanden voor rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen zoals conflicten op de werkvloer of over sociale verzekeringen.

Voor sommige geschillen is het dekkingsgebied beperkt tot Nederland, zoals bij geschillen over een verkeersfout, personen/familierecht, wonen en verenigingsrecht.

Er ontbreken enkele dekkingen, zoals voor geschillen over een tweede woning of vakantiehuis en over geldleningen.

De premie voor een rechtsbijstandpolis met meerdere modules is aan de hoge kant.

Flexibel samenstellen

De Consumentenbond is voorstander van modulair verzekeren. Dit betekent dat je bij deze verzekeringen kunt kiezen welke dekkingen je wilt meeverzekeren of weglaten. Rechtsbijstandpolissen met flexibele modules zijn helaas schaars. Volgens recent onderzoek (Moneyview, september 2017) zijn ook de rechtsbijstandverzekeringen van ABN Amro, Centraal Beheer, FBTO, Inshared, Interpolis en Lancyr 'modulair' opgebouwd.

Premievoorbeeld

Als voorbeeld nemen we een rechtsbijstandpolis met dekking voor de geschillen wonen, consumentenzaken, arbeid, inkomen en verkeer en uitgebreide externe kostenvergoeding.

Voor een 45-jarig stel met kinderen, wonend in Utrecht, lopen de jaarpremies (inclusief assurantiebelasting) uiteen van €192 tot €397. Aegon is een van de duurste met een afgeronde jaarpremie van €369.

Voor alleenstaanden loopt de jaarpremie uiteen van €174 tot €357. Bij Aegon betaal je afgerond €326 per jaar.

Deel je ervaring

Heb je een positieve of juist negatieve ervaring met juridische hulp via een rechtsbijstandverzekering? Deel je ervaring met andere consumenten in de Community van de Consumentenbond.

