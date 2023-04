Alles-in-1-verzekeringspakket

Verzekeringspakket

In zo'n verzekeringspakket zitten vaak de inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Ook de doorlopende reis-, rechtsbijstand- en/of de autoverzekering kunnen in zo'n pakket zitten. Gemak is het grote voordeel. Je hebt maar één verzekeraar met wie je contact moet opnemen bij schade.

Alle verzekeringen hebben meestal ook dezelfde vervaldatum. Dit is de dag waarop het nieuwe verzekeringsjaar ingaat. Hierdoor is het makkelijker om over te stappen naar een andere maatschappij. Daarnaast kun je vaak in maandelijkse termijnen betalen zonder premieopslag.

Premiekortingen

Verzekeraars lokken consumenten met aantrekkelijke premiekortingen. Bij de meeste verzekeraars betaal je minder voor een pakket dan voor losse verzekeringen samen. De hoogte van de korting is vaak afhankelijk van het aantal verzekeringen dat je in het pakket opneemt. Hoe groter het aantal, des te hoger de korting.

Goedkoper zonder pakketkorting

Korting op één verzekeringspakket klinkt aantrekkelijk. Maar je bent vaak voordeliger uit als je per verzekering de goedkoopste aanbieder uitzoekt. Meer werk, maar het levert ook geld op. Met de vergelijkers van de Consumentenbond kun je heel makkelijk vergelijken, overstappen en besparen.

Zeker bij een autoverzekering loont het de moeite om goed naar de prijs en de dekking te kijken. De meeste goedkope autoverzekeringen zijn gespecialiseerd in één product en hebben vaak een scherpere prijs dan aanbieders die een verzekeringspakket aanbieden.

Kwaliteitsverschil

Een pakketverzekering bevat niet automatisch alle verzekeringen met de beste voorwaarden en dekkingen. Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen de diverse aanbieders en verzekeringen.

Een verzekeraar kan een prima inboedelverzekering aanbieden, maar dat betekent niet dat zijn autoverzekering of rechtsbijstandverzekering ook goed is. Wil je de beste verzekeringen tegen de meest gunstige prijs? Dan kun je ze het beste stuk voor stuk uitzoeken.

