Appjection.nl

Eerste indruk|Oneens met een verkeersboete? Appjection beoordeelt aan de hand van een foto of de boete terecht is en maakt hiertegen ook bezwaar. Deze service is altijd gratis. De kosten komen voor rekening van de overheid.

Conclusie: bezwaar tegen verkeersboete zo gepiept

Een makkelijke en snelle manier om bezwaar te maken tegen verkeersboetes. En nog gratis ook. Veel mensen maken geen bezwaar tegen een onterechte verkeersboete omdat ze dat te veel gedoe vinden. Of omdat ze geen idee hebben wat goede bezwaargronden zijn. Zeker voor die mensen is deze dienst een uitkomst. Anders dan de naam doet vermoeden heeft Appjection geen app, maar kun je gewoon via de website een foto van je boete uploaden.

Voor- en nadelen

Voordelen

Gratis, ook als je verliest.

Eenvoudig en binnen een paar minuten je boete indienen.

Juristen die bezwaar voor je maken.

Tussentijdse updates per e-mail.

Nadelen

Je kunt niet met alle boetes terecht.

Appjection bepaalt zelf of ze de boete in behandeling nemen.

Je krijgt geen conceptstukken, tenzij je hierom vraagt.

Hoe werkt het?

Op de website upload je een foto van de verkeersboete. Vervolgens beantwoord je wat ja-neevragen en geef je aan waarom je het oneens bent met de boete. Alles bij elkaar kost dit een paar minuten. Binnen enkele dagen krijg je bericht of bezwaar maken een kans heeft. Als dat zo is dienen de juristen van Appjection het bezwaar voor je in. Ze informeren je per e-mail over de voortgang.

Als de juristen van mening zijn dat de boete wél terecht is, dan maken zij geen bezwaar. Dat kun je natuurlijk nog wel zelf doen.

Dien de onterechte boete wel zo snel mogelijk in bij Appjection. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen voordat de bezwaartermijn verstrijkt. Tot wanneer die termijn loopt staat op de boete.

Welke boetes?

Op dit moment behandelt Appjection 2 soorten verkeersboetes. Allereerst de zogenaamde ‘Mulderboetes’. Deze herken je aan de ‘M’ in de rechterbovenhoek van de brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. Dit zijn boetes voor lichte verkeersovertredingen, zoals een kleine snelheidsovertreding.

Daarnaast kun je met parkeerboetes (naheffingen) van de gemeente bij Appjection terecht. Dus boetes die je krijgt voor het niet (of te weinig) betalen van parkeergeld.

Wat kost het?

Het kost je niks. Of je nou wint of verliest. Als de boete onterecht blijkt te zijn, ontvangt Appjection een proceskostenvergoeding van de overheid. Hiermee wil de overheid de toegang tot het recht makkelijker maken. Als je zelf bezwaar maakt krijg je zo’n proceskostenvergoeding niet.

Lees ook: