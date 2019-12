Beter in je recht: DAS en Univé

DAS Rechtsbijstandverzekering

Plaatsten we vorig jaar nog een aantal kanttekeningen bij de producten van DAS, de voorwaarden zijn inmiddels een stuk verbeterd. Zonder dat we er om hebben gevraagd. DAS heeft per 1 maart één rechtsbijstandverzekering, voorlopig nog naast de bestaande producten. Met verbeterde voorwaarden: geen wachttijd, geen eigen risico en de maximale vergoeding van externe kosten, zoals advocaat- en rechtbankkosten, is opgehoogd van €12.500 naar €60.000. DAS komt nu dan ook als beste uit de test, naast Ditzo en Nationale Nederlanden. De premie is alleen wel een stuk hoger dan vorig jaar.

Let wel, de nieuwe voorwaarden gelden alleen voor verzekerden van de verse rechtsbijstandsverzekering per 1 maart.

Univé: wachten voorbij

Univé lijkt het goede voorbeeld van DAS te volgen wat betreft wachttijd: vanaf 1 april kunnen verzekerden direct na het afsluiten van de verzekering een zaak claimen. Tenzij het gaat om een bestaand geschil of eentje die je al zag aankomen.

