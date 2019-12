Biedt je rechtsbijstandverzekeraar rechtshulp bij een medische misser?

De Consumentenbond en Klachtenkompas.nl krijgen regelmatig meldingen over medische fouten van apotheken, klinieken, opticiens, tandartsen en ziekenhuizen. Om je recht te halen heb je soms juridische hulp nodig. Je kunt hiervoor je rechtsbijstandverzekeraar inschakelen. Maar biedt die standaard rechtshulp voor medische missers?

Aanvullende module

De meeste rechtbijstandverzekeraars dekken standaard rechtshulp bij een geschil over medische fouten. Bij deze verzekeraars moet je een aanvullende module - meestal genoemd Consument & Wonen - afsluiten:

ABN Amro

Arag

Centraal Beheer

Das

Delta Lloyd

FBTO

Inshared

Interpolis

Lancyr

OHRA

Univé

Dekkingsgebied

Ben je behandeld in het buitenland dan kun je niet terecht bij alle rechtsbijstandverzekeraars:

De Goudse beperkt zich bij geschillen over medisch handelen tot Nederland.

Anker heeft een reikwijdte van Benelux en Duitsland.

De meeste verzekeraars hebben Europa als dekkingsgebied.

Bij Aegon, Allianz, ANWB, ASR, Avéro Achmea, Bruns ten Brink, Das, Delta Lloyd, Ditzo, Generali, Inshared, Unigarant, Univé en ZLM is werelddekking standaard of optioneel.

Haal je recht

Heb je geen rechtsbijstandverzekering of heeft jouw verzekering een beperkte dekking? Lees dan bij veelgestelde vragen hoe je een klacht kunt indienen over een apotheek, huisarts, ziekenhuis of een andere zorginstelling.



