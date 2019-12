Centraal Beheer Achmea Beste uit de Test

De polis van Centraal Beheer Achmea is dagelijks opzegbaar, heeft geen franchise en biedt de keuze uit losse, uitgebreide modules. Ook de polis van Verzekeruzelf.nl scoort goed met een 7,6 en die van Das (via intermediair), De Goudse en Nationale-Nederlanden (direct) eveneens met een 7,5. In totaal zijn er 44 rechtsbijstandpolissen meegenomen in de test. Onderaan de lijst bungelen de Anker Eigen Jurist Basis-polis (5,6) en de Turien & Co Primair-polis (6,2). Bij deze goedkopere basispolissen ontbreken dekkingen zoals voor geschillen rondom burenrecht, personen- en familierecht en fiscaal recht en vermogensbeheer.

Verplichte bankrekening

Bij ABN Amro en ING is een bankrekening verplicht voor het afsluiten van een verzekering. Bij Interpolis is dat minimaal één ‘bankproduct’ van tussenpersoon Rabobank. SNS stelt deze eis niet. Een salariseis is volgens woordvoerders van de bank géén verplichting. De Consumentenbond weegt de verplichting mee in de testoordelen.

