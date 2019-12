Eerste indruk|De rechtshulp ‘on demand’ diensten schieten als paddenstoelen uit de grond, bedoeld om nieuwe klanten te trekken. Na rechtsbijstandverzekeraars Das, Arag en recent nog Univé, komt nu Centraal Beheer met de dienst Juridische Hulp. Ook hier kun je tegen een vaste prijs (€299 of €869) terecht voor hulp bij geschillen over werk, wonen en consumentenzaken.

Conclusie: vaste prijs maar rechtshulp beperkt

Het aantal mensen met een rechtsbijstandverzekeringen is al jarenlang circa 2,5 miljoen. Om meer klanten te trekken en bijvoorbeeld ook jongeren aan te spreken, komen nu steeds meer rechtsbijstandverzekeraars met losse (‘on demand’) rechtshulp tegen een vaste prijs. De verschillende initiatieven lijken sterk op elkaar.

De losse rechtshulp heeft als voordeel dat je niet aan een abonnement of verzekering vastzit, ook hulp krijgt voor al voorziene of lopende geschillen en je in principe een vaste prijs betaalt. Nadelen zijn er echter ook. Zo krijg je ook bij Centraal Beheer Juridische Hulp géén hulp van een advocaat maar alleen een jurist. Ook zijn kostenposten als griffierecht en expertkosten voor jouw rekening en je kunt maar voor een beperkt aantal geschillen terecht.

Voor- en nadelen

Voordelen

Gratis intakegesprek voor een inschatting van de opties via Centraal Beheer.

Vooraf afgesproken diensten en hulp tegen een vaste prijs en vaste contactpersoon.

Je zit niet vast aan een abonnement, verzekering of hoog uurtarief.

Je kunt ook bij de dienst terecht voor een al lopend of voorzien conflict. Bij een rechtsbijstandverzekering kan dit niet.

Je kunt de hulp tussentijds uitbreiden.

Nadelen

Je kunt alleen terecht voor geschillen rondom werk (arbeid, niet voor andere inkomensgeschillen, zoals over pensioen of uitkeringen), wonen en consumentenzaken.

Hulp van een (gespecialiseerde) advocaat, nodig bij bijvoorbeeld een rechtszaak of complexe zaak, is niet mogelijk. Bij een rechtsbijstandverzekeringen zijn advocaatkosten wel (beperkt) gedekt.

Je krijg geen second opinion als je ontevreden bent over de aanpak van de zaak.

Extra kosten, zoals griffierecht en expertkosten, betaal je zelf.

Je gegevens (niet de informatie over de juridische hulp) kunnen worden gebruikt voor een ‘persoonlijk aanbod’, ofwel reclame, door de Achmea Groep.

Wat is het

Centraal Beheer Juridische Hulp lijkt qua hulp en prijzen sterk op de eerdere rechtshulp ‘on demand’ diensten, zoals het recent gelanceerde product van Univé. De kosten zijn sinds de lancering van Juridische Hulp eind november 2018 al binnen een maand gestegen. Tegen een vaste prijs van nu €299 (was €259) voor advies of €869 (was €849) voor ook bemiddeling krijg je juridische hulp bij geschillen over je woning, werk en consumentenzaken (problemen rondom de aankoop van producten en diensten).

De service is bedoeld voor wie geen rechtsbijstandpolis heeft of geen hulp krijgt voor zijn of haar probleem, zoals door ontbrekende dekking of een afwijzing van de claim. Na een gratis intake kies je welke hulp je wilt. Alleen juridisch advies of ook onderhandelingen met de tegenpartij. De hulp via Juridische Hulp krijg je van een jurist van LegalGuard, een commercieel initiatief van Achmea en gelanceerd in september 2017. Via de Achmea rechtsbijstandverzekeringen is de rechtshulp ondergebracht in een stichting: Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR).

Voor welke geschillen

Je kunt de dienst Juridische Hulp inschakelen voor 3 soorten conflicten:

Consumentenzaken: aankopen, diensten en geldzaken.

Werk: ontslag, salaris en arbeidscontracten.

Wonen: huur/verhuur, aankoop/verkoop en problemen met buren.

Voor overige geschillen op de 3 rechtsgebieden kun je contact opnemen met Centraal Beheer voor de mogelijkheden.

Soort rechtshulp en kosten

Je kunt na een gratis intake kiezen uit 2 vormen rechtshulp voor de genoemde geschillen:

Juridisch advies (€299): beoordeling geschil, advies en een juridische brief Juridisch advies en onderhandelen (€869): beoordeling geschil, advies en een juridische brief + plan van aanpak en onderhandeling met de tegenpartij.

Je kunt ook een jurist inschakelen om je bij te staan in een juridische procedure, maar hiervoor wordt geen prijs afgegeven. Je moet hierover contact opnemen met Centraal Beheer.

Op de website staat dat de jurist van Juridische Hulp onafhankelijk is. Echter: deze is in dienst van Achmea. Als we om opheldering vragen licht Centraal Beheer toe: ‘Hij biedt op onafhankelijke wijze hulp aan de klant. Dit betekent dat hij volledig zelfstandig werkt en vrij is om te bepalen welke juridische hulp hij geeft aan de klant’. Dit is niet wat de Consumentenbond onder onafhankelijkheid verstaat.

Geen hulp

Je roep om hulp kan worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat uitvoerder LegalGuard er geen heil in ziet. Ook kun je niet bij de dienst terecht als de tegenpartij al hulp krijgt via LegalGuard, overigens wel als de ander verzekerd is bij Achmea. Verder is Juridische Hulp geen optie als het gaat om hulp bij een juridische procedure waarbij een advocaat verplicht is of bijvoorbeeld als het gaat om een buitenlandse overeenkomst.

Betaling en meerkosten

Je kunt alleen via IDeal betalen. Binnen 14 dagen kun je van de dienst afzien en het geld terugkrijgen. Is LegalGuard al gestart met de zaak, dan krijg je niets terug. Dit volgens de rechtshulpverlener omdat het gaat om een dienst op maat.

Tussentijds kun je contact opnemen met de aangewezen jurist voor bijvoorbeeld vragen. Maar heb je meer hulp nodig dan vooraf aangegeven, dan kun je dit aanvullend afnemen. Als er vervolgstappen nodig zijn, dan kun je die desgewenst tegen een afgesproken tarief of uurprijs afrekenen. De hulp stopt als het doel is bereikt óf als de jurist geen redelijke kans van slagen meer ziet. Overige kosten naast de juridische hulp, zoals voor een expert of proceskosten (griffierecht), zijn voor eigen rekening. LegalGuard van Achmea schiet deze kosten voor, maar je moet ze binnen 14 dagen terugbetalen.

Geen advocaat

Achmea/LegalGuard heeft geen eigen advocaten in dienst. Bij sommige procedures is een advocaat wel verplicht, zoals bij de rechtbank. Zelf een jurist of advocaat inschakelen kan dan soms alsnog nodig zijn. Dit kost voor consumentenzaken gemiddeld €200 tot €250. Via een rechtsbijstandverzekering mag je bij juridische procedures wel een advocaat kiezen, al wordt dit beperkt vergoed.

Lees ook: