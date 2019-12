Cyber Protect verzekering: review

Conclusie

Met de Cyber Protect verzekering kun je rechtshulp krijgen bij ‘online problemen’, en is in bepaalde gevallen een schadevergoeding mogelijk. Nuttig voor als je met prangende juridische vragen over bijvoorbeeld online winkelen zit. Maar vaak dekt een andere verzekering de schade al, bijvoorbeeld als je iets koopt met je creditcard. Of voldoe je niet aan de voorwaarden, zoals het drempelbedrag van €150. Bovendien bedraagt de uitkering nooit meer dan €5000. Zeker bij bijvoorbeeld identiteitsfraude is de schade vaak een veelvoud hiervan. Denk aan iemand die op jouw naam een huis huurt en daarin een wietkwekerij opzet.

Voordelen

De bijbehorende juridische helpdesk is altijd bereikbaar, zowel voor informatie vooraf als voor bijstand achteraf.

Als een persoon of partij laster of beledigingen verspreidt, geeft de helpdesk advies en zal ze zo nodig ook zelf actie ondernemen. Bijvoorbeeld het laten afsluiten van accounts door Facebook of het beïnvloeden van de uitkomst op zoekmachines.

Ook online gekochte e-tickets vallen onder de dekking, tenminste, als ze in totaal minstens €150 kosten.

Nadelen

Een wachttijd van 2 maanden na het afsluiten van de verzekering voordat je aanspraak kunt maken op rechtsbijstand.

Een drempelbedrag van €150 bij zowel rechtshulp als een schadevergoeding. Veel internetaankopen zitten hieronder.

De maximale vergoeding per schadegeval en per verzekeringsjaar is bij ‘e-reputatie’ €3500 en €5000 bij de overige schadegevallen.

Aankopen in webshops zijn alleen gedekt als ze worden geleverd door een zakelijke partij in de Benelux of Frankrijk.

Aankopen op veilingsites (o.a. Catawiki, eBay en Marktplaats) vallen niet onder de dekking.

Aankoop van software die online wordt geleverd, valt niet onder de dekking.

De verzekering is alleen via een tussenpersoon af te sluiten.

Financieel dienstverlener Van Kampen Groep (VKG) biedt sinds kort de Cyber Protect verzekering van Franse verzekeraar AXA aan. Het is een verzekering die je rechtsbijstand en schadevergoeding biedt wanneer je bijvoorbeeld bij het online shoppen te maken krijgt met fraude via het internet. Ook kun je gebruikmaken van een telefonische helpdesk om je preventief te wapenen tegen online criminaliteit.

Juridische inlichtingen

Je kunt telefonisch (020 - 574 57 33) vragen stellen over:

preventie van schade en geschillen;

algemene juridische zaken.

Rechtsbijstand

Je kunt rechtshulp krijgen bij:

de meest voorkomende ‘e-schade’. E-schade is schade die online is ontstaan;

juridische geschillen die online ontstaan.

De rechtsbijstand wordt verleend door de Belgische rechtsbijstandverzekeraar L.A.R.

Schadevergoeding

Voor welke schadegevallen kun je beroep doen op deze verzekering?

Identiteitsfraude: het onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens.

Frauduleus gebruik van betaalmiddelen via internet.

Aantasting van je ‘e-reputatie’: verspreiding van schadelijke informatie op het internet.

Schade als gevolg van een online aankoop van een product of dienst.

Let op:

De maximale vergoeding per schadegeval en per verzekeringsjaar is bij e-reputatie €3500 en €5000 bij overige schadegevallen.

Aan-/deelbetalingen vallen niet onder het drempelbedrag. Het gaat om de totale waarde van de aankoop. Als die hoger is dan €150, dan is er dekking, ook als de schade minder is dan die €150.

Je moet (up-to-date) antivirussoftware op je computer hebben staan.

Bewijsstukken bij schade zijn noodzakelijk. Bijvoorbeeld kopieën van bankafschriften bij frauduleus gebruik van betaalmiddelen.

Premie

De kosten zijn €8,23 per maand voor een alleenstaande en €12,35 voor een gezin.

De polis is onderdeel van een pakketpolis. De Cyber Protect kan ook los worden gesloten (er zit dan 1 verzekering in het pakket). Per pakket wordt €1,21 berekend aan prolongatiekosten.



Loopt er al een verzekering in het pakket en wordt de Cyber Protect bijgesloten, dan zijn er geen extra kosten verschuldigd per betalingstermijn. Bij jaarbetaling is dat dus slechts eenmaal per jaar het geval. Er kan gekozen worden voor maand-, kwartaal- of jaarbetaling. Er geldt geen toeslag voor maand- of kwartaalbetaling.



De verzekering kun je afsluiten via een financieel adviseur, die aangesloten is bij VKG.



