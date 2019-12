DAS perkt advocaat naar keuze fors in

De verzekeraar perkt de vrije advocaatkeuze op die manier opnieuw in. Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 7 november 2013 dat klanten van rechtsbijstandsverzekeraars altijd een eigen advocaat mogen kiezen bij procedures. Dat geldt ook als advocaten niet verplicht zijn, zoals bij de kantonrechter. In reactie hierop gaat DAS, een van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars, de maximale vergoeding voor externe rechtshulp van €60.000 beperken. Voor wie een advocaat inschakelt zonder dat dit verplicht is, geldt €2500 voor arbeidsrecht, €3000 voor bestuurs- en sociaal verzekeringsrecht en €5000 voor overige rechtsgebieden. Deze bedragen zijn exclusief btw. Ook geldt dan een eigen risico van €250 voor particuliere en €500 voor zakelijke klanten. DAS zegt hiermee een premiestijging te willen voorkomen. Voor procedures waarbij verplicht een advocaat nodig is, verandert er overigens niets. In de voorwaarden komt verder nog een duidelijkere omschrijving van de vrije advocaatkeuze.

Meer schapen over de dam

Mr. Hermeline Vermeulen, een van de advocaten die bij de Hoge Raad voor dit recht procedeerde: ‘Bepalend is of verzekerde en verzekeraar het eens zijn dat er een procedure gevoerd moet worden. Als dat zo is, mag de verzekerde zijn of haar vertegenwoordiger zelf kiezen, of dit nu een advocaat of jurist is.’

Achmea vertelt dat aanpassingen mede afhangen van de financiële impact van de uitspraak. ‘Blijft deze beperkt, dan komen ingrijpende aanpassingen van premies en verzekerde bedragen hopelijk niet aan de orde.’ Arag vindt dat zijn voorwaarden niet in strijd zijn met de EU-uitspraak. In de voorwaarden staat echter dat in de praktijk alleen een door de verzekerde gekozen advocaat wordt ingeschakeld als die nodig is voor een procedure. Of dit wordt aangepast, blijft onduidelijk. ABN Amro wijzigt de voorwaarden het tweede kwartaal van dit jaar. Dit is ook wel nodig: de voorwaarden dateren van 2006. Ook Klaverblad, Univé en Polis Direct, aanbieders die ook rechtshulp verlenen, geven aan de voorwaarden aan te passen. Of andere rechtsbijstandsverzekeraars dit voorbeeld volgen, blijft vooralsnog onbekend.

Huidige verzekerden

Vermeulen stelt dat als meer rechtsbijstandsverzekeraars mogelijk dekkingsmaxima verlagen dit alleen voor nieuwe polissen geldt. ‘Consumenten die al een verzekering hebben kunnen niet zomaar nieuwe polisvoorwaarden krijgen. Bepalend is welke golden op het moment dat de verzekering werd afgesloten, waar voorwaarden die in strijd blijken te zijn (geweest) met de wet niet onder vallen.’ Op de polis vervaldatum kan een verzekeraar de voorwaarden en dekking doorgaans wel wijzigen. Nieuwe voorwaarden moeten dan uitdrukkelijk door verzekerden worden geaccepteerd.

Lees meer over de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekeringen.