Eerste indruk|Heb je geen rechtsbijstandverzekering, of biedt je verzekering geen dekking en heb je toch juridische hulp nodig? Dan kun je voor losse rechtshulp kiezen. Das Flexx is de prepaid rechtshulp van Das Rechtsbijstand, in een nieuw jasje. Je betaalt een vast bedrag per dienst, die je afneemt via de webwinkel van de rechtshulpverlener. Wij zetten de voor- en nadelen op een rij.

Conclusie

Als je de kans op het krijgen van een conflict klein acht, dan kan prepaid rechtshulp een prima alternatief zijn ten opzichte van een rechtsbijstandverzekering. Een doorsnee rechtsbijstandverzekering kost zo’n €250 per jaar. Bij prepaid betaal je alleen voor de dienst die je nodig hebt. Wees je ervan bewust dat het totaalbedrag kan oplopen, omdat eventuele externe kosten, zoals griffiekosten voor een procedure bij de rechtbank of kosten voor een deurwaarder, aan je worden doorbelast. Bij een rechtsbijstandverzekering vallen deze kosten onder de dekking (tot een bepaald maximum) en is dat in dat geval vaak een betere optie.

Voordelen

Losse rechtshulp zonder vaste lasten, torenhoge uurtarieven of doorlopende verzekering.

Per dienst staat duidelijk omschreven wat het inhoudt en wat de werkwijze is.

Je kunt je eigen jurist kiezen bij Das Flexx, onder andere op basis van specialisme.

Heb je een Das rechtsbijstandverzekering, maar heb je geen dekking voor je geschil? Dan krijg je een korting van 5% op een dienst van Das Flexx.

Bij producten met wat hogere prijzen is het mogelijk om te betalen in termijnen. Hierbij wordt de eerste termijn via iDeal afgerekend. Door de resterende termijnen ontvang je per e-mail een link naar de betaalomgeving in iDeal.

Nadelen

Eventuele externe kosten worden door Das voorgeschoten en doorbelast. Bijvoorbeeld kosten van de griffierenten, kosten van derden zoals een deurwaarder en eventuele reiskosten.

Je kunt alleen betalen via iDeal. Betalen met bijvoorbeeld creditcard is niet mogelijk.

Het aanmaken van een brief is alleen mogelijk als je ook het e-mailadres van de wederpartij hebt.

Wanneer Das de belangen behartigt van 2 klanten is Das niet verplicht om rechtsbijstand te verlenen vanwege een eventueel belangenconflict. Je krijgt dan het betaalde bedrag terug.

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingactiviteiten van DAS-ondernemingen. Als je dit niet wenst, moet je je hiervoor afmelden. Dit kun je doen via das.nl/afmelden.

Das Flexx: Wat is het?

Das Flexx is zogenoemde prepaid rechtshulp. Dit houdt in dat je via de website een dienst afneemt. Er zijn diverse producten voor geschillen in de categorieën:

Ontslag

Werk & inkomen

Aankopen & geld

Wonen

Scheiden

Op de website kun je per categorie zoeken. Of je zoekt een oplossing aan de hand van de omvang van het geschil, welke actie je hebt ondernomen, hoelang het probleem speelt en eventueel binnen welke termijn je actie dient te ondernemen.

Vervolgens verschijnen er 2 à 3 diensten van Das Flexx in beeld voor jouw probleem, zoals een brief van een Das-jurist voor €50 of een Alles-in-1-pakket bij het weigering van een uitkering door het UWV voor €1195.

Diverse diensten

Das Flexx biedt verschillende diensten/oplossingen met een vast bedrag:

Brief aan wederpartij – 20 gratis brieven die je online zelf kunt samenstellen

Brief van jurist €50

Brief van jurist op maat €150

Beoordelen rechtspositie minimumbedrag €250 (ligt aan het soort kwestie)

Ontslag laten beoordelen €340

Onderhandelen €595

Procedure bij Kifid €795

Procedure bij rechter €995

Alles-in-1-pakket €1195. Dit pakket betreft de beoordeling van je situatie als het UWV je geen uitkering toekent en het uitvoeren van de bezwaarschriftprocedure.

Scheiden: modulair opgebouwd

Na het bestellen kun je inloggen in een persoonlijke internetomgeving om daar documenten te uploaden en versturen naar Das. Vervolgens krijg je van rechtshulpverlener Das losse pechhulp, zoals een juridische brief of bijstand van een jurist bij een procedure.

Bedenktijd

Je kunt binnen 14 dagen na de aankoop annuleren zonder opgave van reden. Dit geldt alleen wanneer je nog geen gebruik hebt gemaakt van de dienst.

Kostenvergelijking

De dienst Onderhandelen kost €595. De jurist bekijkt met jou de onderhandelingsstrategie, legt een eerste voorstel neer en voert de verdere onderhandeling met de tegenpartij. Deze dienst zal in de meeste gevallen ook vanuit een rechtsbijstandverzekering worden geleverd (indien het conflict binnen de dekking valt). De gemiddelde jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering is €287 voor een gezin met kinderen en eigen woning. Dit betekent dat de prepaid dienst 2 jaar premie kost.

Ter vergelijking: rechtshulpverlener Arag biedt onder de vlag Legal Services een jaarabonnement van €32,50 voor telefonisch advies en korting op het uurtarief van een Arag-jurist. Ook kun je daar losse hulp ‘kopen’, bijvoorbeeld een brief op maat door een jurist voor €75. Verder kun je een geschil laten beoordelen voor €145 per uur (tot een afgesproken prijs). Jurofoon biedt voor niet-leden ook een aantal losse diensten aan waaronder een juridische brief op maat voor €125 en een haalbaarheidsonderzoek voor €175.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met prepaid rechtshulp? Deel je ervaringen met andere consumenten in onze Community.

Lees ook: