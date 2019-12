Das moet €15.000 advocaatkosten terugbetalen

De verzekerde in kwestie schakelde zelf een gespecialiseerde, externe advocaat in -waarmee de zaak uiteindelijk werd gewonnen - nadat DAS zijn geschil met een inspectiedienst afwees eind 2011. Pas nadat hij in hoger beroep ging, meldde hij het verschil bij de verzekeraar. Volgens DAS was dit te laat; de zaak had na de eerste afwijzing moeten worden gemeld. Ondanks dit argument wees het Kifid de gevorderde advocaatkosten grotendeels toe aan de verzekerde.

Advocaatkosten terugkrijgen

Het Europese Hof van Justitie onderstreepte op 7 november 2013 dat rechtsbijstandsverzekerden zelf een rechtshulpverlener mogen kiezen bij rechtszaken. Je kunt geld terugvragen van je rechtsbijstandsverzekeraar als je in het verleden ten onrechte opdraaide voor advocaatkosten.

Bron: Kifid, Consumentenbond.