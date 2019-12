De Internationale rechtsbijstandverzekering

Conclusie: goedkoop, maar inflexibel

De rechtsbijstandverzekering van De Internationale is een goedkope optie voor een uitgebreid pakket. De Consumentenbond is voorstander van het flexibel samenstellen van je polis. Zo heb je alleen dekking voor gewenste modules. Dit is bij De Internationale niet mogelijk. Heb je geen behoefte aan een uitgebreid pakket? Dan ben je bij een verzekeraar waar je zelf je verzekering kunt samenstellen waarschijnlijk goedkoper uit.

Pluspunten

Lage premie in vergelijking met andere rechtsbijstandverzekeringen.

Dagelijks opzegbaar.

Geen wachttijd, met uitzondering van echtscheidingsmediation (1 jaar) en burengeschillen (6 maanden).

Eenmalig kort advies bij niet-gedekte geschillen.

Goed leesbare voorwaarden.

Minpunten

Flexibel samenstellen niet mogelijk.

Overbodige dekkingen kun je niet uitsluiten.

Dekking 'Fiscaal en Vermogen' wordt niet aangeboden.

Franchise is vrij hoog; standaard €250 en bij contractuele geschillen €1000.

is vrij hoog; standaard €250 en bij contractuele geschillen €1000. Hoge eigen bijdrage van €375 bij vrije advocaatkeuze bij Pakket Basis. Voor ongeveer €6 per maand extra heb je geen eigen bijdrage (Pakket Plus).

Vrije advocaatkeuze is beperkt tot maximaal €25.500 bij verplichte en €6.500 bij onverplichte procesvertegenwoordiging.

Dekkingsgebied verschilt per onderwerp.

Gedekte modules

De rechtsbijstandverzekering van De Internationale geeft standaard dekking voor de volgende modules: verkeer, letsel, wonen, werk en inkomen, aankopen en familie en relaties. Geschillen op het gebied van belasting en vermogen zijn uitgesloten. Heb je een conflict in de rol als statutair directeur, dan heb je geen dekking.

Echtscheidingsmediation wordt standaard gedekt tot €1500. Voorwaarden is wel dat je minimaal 12 maanden getrouwd of geregistreerd partner bent en de voltrekking in Nederland (volgens Nederlands recht) was.

Basis en Pakket Plus

Je hebt bij De Internationale keuze uit 2 pakketten: Rechtsbijstand Pakket Basis of Rechtsbijstand Pakket Plus. Bij het Pakket Basis betaal je een eigen bijdrage van €375 als je bij een rechtszaak gebruikt maakt van vrije advocaatkeuze. Bij het Pakket Plus betaal je deze eigen bijdrage niet. De premie is dan wel hoger, afgerond €6.

Premievoorbeeld

Een 30-jarig stel met kinderen heeft een rechtsbijstandpolis met dekking voor de geschillen consument, wonen, verkeer, inkomen en mediation bij scheiding. Zij hebben een koophuis in Leiden. De jaarpremies (inclusief assurantiebelasting) lopen uiteen van €186 tot €420. De Internationale is voor dit gezin de goedkoopste.

Het Pakket Basis komt op €186 per jaar en het Pakket Plus €255 (peildatum 20 juni 2019). Wil je een minder breed pakket aan modules, dan bent je waarschijnlijk goedkoper uit bij een verzekeraar waar je je polis zélf kunt samenstellen.

Bekijk de verschillen zelf via onze vergelijker voor rechtsbijstandverzekeringen.

Wie is De Internationale?

De Internationale bestaat pas sinds mei 2018 en biedt verder alleen nog een reisverzekering aan. De risicodragende verzekeraar is Anker Insurance. De administratie, schadeafhandeling en klachtafhandeling doet Melching Assuradeuren B.V. en Anker Rechtshulp B.V. verzorgt de juridische hulp.

Deel je ervaring

Heb je een positieve of juist negatieve ervaring met de juridische hulp via een rechtsbijstandverzekering? Deel je ervaring met andere consumenten in de Community van de Consumentenbond.

Lees ook: