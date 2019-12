Eerste indruk|De Ditzo rechtsbijstandverzekering is na ruim 2,5 jaar terug van weggeweest. Was de polis het wachten waard? De voorwaarden en premie zijn nog steeds gunstig, maar er zijn wel wat aandachtspunten, zoals de vergoeding bij de vrije advocaatkeuze en een eigen risico.

Ditzo rechtsbijstandverzekering: review

Conclusie

De rechtsbijstandverzekering van Ditzo is na 2,5 jaar terug van weggeweest. Rechtshulp krijg je niet meer via Arag, maar van rechtshulpverlener Das. De polis is nu niet meer de 'Beste uit de test' (in tegenstelling tot de oude variant), maar heeft nog wel goede voorwaarden. En ook niet onbelangrijk: tegen een zeer vriendelijke prijs.

Voordelen

Uitgebreide standaard dekking voor een voordelige prijs.

Geen wachttijd bij de meeste geschillen. Let op bij echtscheidingsmediation: de wachttijd is net als bij de meeste andere rechtsbijstandpolissen 3 jaar. De dekking gaat dan pas na die tijd in. Ook moet het huwelijk of geregistreerde partnerschap minimaal 3 jaar hebben geduurd voor dekking.

Geen standaard eigen risico (behalve bij vrije advocaatkeuze).

Overbodige dekkingen kun je uitsluiten in de module Inkomen en Verkeer, tegen premiekorting.

De voorwaarden van Ditzo zijn nog steeds goed. De rechtsbijstandverzekering scoort een prima 7,5 in onze test.

De prijs is relatief laag in vergelijking met de andere rechtsbijstandverzekeringen.

Nadelen

Opzeggen: pas na 1 jaar opzegbaar, met 1 maand opzegtermijn.

Franchise: standaard €175 (geldt voor de meeste geschillen). Dit betekent dat je pas bij een schade vanaf €175 beroep kunt doen op je verzekering, voor lagere bedragen kun je niet terecht bij de verzekeraar. De oude verzekering had geen zogeheten 'franchise' of minimum schadebedrag.

Eigen risico: €250 bij vrije advocaatkeuze.

Maximum externe kostenvergoeding is beperkt bij vrije advocaatkeuze: tot maximaal €6050.

Uitgebreide basisdekking

De basismodule Consument & Wonen van de Ditzo rechtsbijstandveerzekering heeft een uitgebreide standaard dekking met hulp voor consumentenkwesties en geschillen op het gebied van wonen, strafrecht, erfrecht en personen-/familierecht. Daarnaast zijn er verschillende optionele dekkingen af te sluiten, namelijk Fiscaal & Vermogen, Verkeer & Inkomen. Ditzo dekt scheidingsmediation via de module Fiscaal & Vermogen tot €2500, met de gebruikelijke eis dat het samenlevingsverband (huwelijk of geregistreerd partnerschap) minimaal 3 jaar duurde. Daarnaast geldt een wachttijd van 3 jaar na het afsluiten van de polis, pas na deze periode is er dekking voor scheidingsmediation.

Prijsvoorbeeld

Tegenover de uitgebreide basisdekking zou je een relatief hogere prijs kunnen verwachten, maar Ditzo biedt nog steeds een van de meest voordelige polissen in onze voorbeeldprofielen. Ter illustratie: neem een rechtsbijstandpolis met dekking voor de geschillen wonen, consumentenzaken, arbeid, inkomen en verkeer en uitgebreide externe kostenvergoeding:

Voor een 50-jarig stel zonder kinderen, wonend in Utrecht, lopen de jaarpremies (inclusief assurantiebelasting) uiteen van €192 tot €384. Ditzo is een van de goedkoopste met een afgeronde jaarpremie van €226.

Voor alleenstaanden loopt de jaarpremie voor dit rekenvoorbeeld uiteen van €176 tot €384. Bij Ditzo betaal je €203.

Peildatum berekeningen: 14 maart 2016

Dekking uitsluiten

Sommige geschillen kun je uitsluiten, zoals arbeidsgeschillen binnen de module Inkomen. Als je met pensioen bent of bijvoorbeeld zonder werk zit, scheelt dit je maandelijks zo’n €5 tot €6 in premie. Binnen de module Verkeer kun je de dekking voor motorrijtuigen ook uitsluiten. Je betaalt dan iets minder premie en bent verzekerd voor geschillen die je hebt als verkeersdeelnemer en bij verkeersboetes.

Beperkende voorwaarden

De nieuwe samenwerking met rechtshulpverlener Das is terug te zien in de beperkende voorwaarden die gelden voor de vrije advocaatkeuze. De standaard maximumvergoeding voor externe kosten is €60.000, lager dan de onbeperkte vergoeding uit de oude voorwaarden van voorjaar 2012. Voor sommige zaken geldt geen maximum (zoals letselschade ontstaan buiten het verkeer en strafzaken).

Maar wanneer een verzekerde gebruik wil maken van een advocaat als deze niet-verplicht is bij een juridische of administratieve procedure, zoals een ontslagprocedure, dan geldt een eigen risico van €250. Daarnaast is de vergoeding van de behandelkosten (honorarium en kantoorkosten) dan maximaal €3025, voor arbeidskwesties tot €6050. Andere kosten, zoals griffiekosten, worden wel tot €60.000 vergoed.



Ditzo rechtsbijstandverzekering: wat is het?

De Ditzo rechtsbijstandverzekering ging in de zomer van 2013 op de schop. Een jaar daarvoor kreeg Ditzo nog het predicaat 'Beste uit de test' voor zijn rechtsbijstandpolis vanwege het ontbreken van een eigen risico, minimum schadebedrag (franchise), wachttijden en geen beperkte vergoeding van extern gemaakte kosten.

Daar is nu het een en ander aan veranderd. De nieuwe voorwaarden lijken op die van moedermaatschappij ASR. Bestaande Ditzo-verzekerden, met de oude polisvoorwaarden, worden niet overgezet naar het nieuwe product.

Opbouw:

Een uitgebreide standaarddekking (Consument & Wonen) voor geschillen rondom consumentenrecht, zoals een online aankoop, wonen, erfrecht, personen- en familierecht en strafrecht.

Aanvullend kun je fiscale en vermogensgeschillen meeverzekeren en verkeers- en inkomenskwesties (zoals werk- en pensioengeschillen).

Ditzo

Ditzo is een online verzekeraar en onderdeel van ASR Nederland. Bij Ditzo kun je tegenwoordig ook terecht via Whatsapp voor vragen en klachten over je verzekering. Voorheen werkte Ditzo samen met rechtshulpverlener Arag, maar voor het nieuwe rechtsbijstandproduct is de verzekeraar overgestapt naar Das.

Deel je ervaring

Heb je een positieve of juist negatieve ervaring met juridische hulp via een rechtsbijstandverzekering? Deel je ervaring met andere consumenten in de Community van de Consumentenbond.

Vergelijk alle premies en voorwaarden van rechtsbijstandverzekeringen.