Ditzo switcht naar Das

Ben je al een tijdje bij Ditzo verzekerd en schakel je na 28 februari rechtshulp in, dan wordt je bijgestaan door Das. Voor ‘nieuwe’ verzekerden gold dit al sinds begin dit jaar, maar voor eerder afgesloten polissen werd de juridische bijstand nog door Arag gedaan. Ditzo geeft in een bericht richting zijn verzekerden aan dat ze van goede juridische hulp willen voorzien: ‘En dus is het belangrijk te blijven kijken hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. Daarom willen we heel graag met een andere partij gaan samenwerken.’

Wijzigingen

Dit wijzigt onder andere in de nieuwe Ditzo-voorwaarden:

Geen standaard eigen risico. In de oude voorwaarden was dit standaard €200 bij het inschakelen van juridische hulp.

Er geldt nu een minimum schadebedrag van €175 (franchise of financieel belang). Pas bij een schade boven dit bedrag kun je een beroep doen op je verzekering.

€250 eigen risico bij vrije advocaatkeuze. Wil je een externe rechtshulpverlener inschakelen (zoals een advocaat) bij een procedure terwijl dit niet verplicht is, dan betaal je dit bedrag zelf. Dit eigen risico bestaat in zowel de huidige producten van Arag als Das.

Bij de vrije advocaatkeuze geldt een maximum kostenvergoeding van €3.025 tot €6.050 voor het honorarium van de externe rechtshulpverlener. De overige kosten, denk hierbij aan griffiekosten of deskundigenkosten, worden vergoed tot €40.000. Bij Arag geldt voor zijn eigen rechtsbijstandpolissen een maximum van €12.000 voor de kosten van de gehele procedure.

Bezwaar

Wie bezwaar heeft tegen de overgang naar Das kan contact opnemen met Ditzo. Of kijk via de onafhankelijke online vergelijker van de Consumentenbond welke rechtsbijstandpolis voor jou de beste voorwaarden en prijs heeft.

Rechtshulpverlener

Rechtsbijstandverzekeringen verschillen naast premie en opbouw van de polis vaak weinig van elkaar. Er zijn circa 40 rechtsbijstandverzekeraars, maar slechts een handjevol zogenoemde rechtshulpverleners als Arag en Das of bijvoorbeeld Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Vaak gebruiken deze stichtingen dezelfde modelvoorwaarden als basis.

